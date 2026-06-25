Британский премьер Кир Стармер на днях сообщил о своем решении уйти в отставку.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала, как это повлияет на Украину, и сообщила о позиции Европы по войне в Украине. По ее словам, отставка Стармера показывает, что в Британии, в отличие от Украины, есть выборы. И если общество четко сигнализирует о своем недовольстве курсом власти, политик берет на себя ответственность за принятые решения и уходит с должности, отметила нардепка.

В Украине, по ее словам, имеем дело с полным отсутствием избирательного процесса и нулевой ответственностью руководства за последствия государственного управления.

"Кстати, Стармер — большой друг и партнер Президента Зеленского. Именно он является одним из архитекторов стратегии "до последнего украинца". Правда, не стоит тешить себя иллюзиями. Замена Стармера на другого британского чиновника не изменит отношение к Украине. Курс останется тот же: помощь оружием, деньгами и война до последнего. И если за первые два пункта мы искренне благодарны, то последний – уничтожение украинского народа”, — выразила свое видение народная депутат.

По ее словам, Великобритания имеет свои геополитические интересы и, в принципе, историческую неприязнь к России. Поэтому, объяснила она, сколько бы ни менялись лица, для Украины ничего принципиально не изменится, пока украинцы не начнут мыслить категориями собственных национальных интересов.

"История нас учит: у каждого "спасителя" — свои интересы. Главный вопрос сегодня — не судьба стармеров, а судьба Украины. Потому что, к сожалению, счет за все эти геополитические эксперименты, как всегда, приходит украинцам", — отметила она.

Также подчеркнула, что, находясь на ПАСЕ, выяснила, что совсем небольшая группа коллег из разных стран поддерживает важность скорейшего окончания войны и мирное, дипломатическое урегулирование.

"У них, если ты выступаешь с такими месседжами, ты — пророссийский, агент Кремля", — резюмировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, есть ли шанс завершить войну в 2026 году.



