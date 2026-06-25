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Кречмаровская Наталия
Британский премьер Кир Стармер на днях сообщил о своем решении уйти в отставку.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход рассказала, как это повлияет на Украину, и сообщила о позиции Европы по войне в Украине. По ее словам, отставка Стармера показывает, что в Британии, в отличие от Украины, есть выборы. И если общество четко сигнализирует о своем недовольстве курсом власти, политик берет на себя ответственность за принятые решения и уходит с должности, отметила нардепка.
В Украине, по ее словам, имеем дело с полным отсутствием избирательного процесса и нулевой ответственностью руководства за последствия государственного управления.
По ее словам, Великобритания имеет свои геополитические интересы и, в принципе, историческую неприязнь к России. Поэтому, объяснила она, сколько бы ни менялись лица, для Украины ничего принципиально не изменится, пока украинцы не начнут мыслить категориями собственных национальных интересов.
Также подчеркнула, что, находясь на ПАСЕ, выяснила, что совсем небольшая группа коллег из разных стран поддерживает важность скорейшего окончания войны и мирное, дипломатическое урегулирование.
Напомним: портал "Комментарии" писал, есть ли шанс завершить войну в 2026 году.