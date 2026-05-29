logo_ukra

BTC/USD

73016

ETH/USD

1999.58

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді озвучили жорстку умову завершення війни: які методи назвали
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді озвучили жорстку умову завершення війни: які методи назвали

Народний депутат Кицак розповів про прийнятні методи завершення війни

29 травня 2026, 17:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Раді зазначили, що війна триватиме в Україні ще 2-3 роки. І, на переконання нардепів, РФ не вдасться залякати українців масованими ударами. 

В Раді озвучили жорстку умову завершення війни: які методи назвали

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак і розповів, що війна може бути завершена виключно двома методами. 

Перший, за його словами, — це створення критичної переваги української сторони над російською стороною. 

“Коли українські сили безпеки і оборони зроблять такі умови, що Росії буде невигідно, тобто їхні видатки, втрати людського ресурсу будуть невигідні для того, щоби далі продовжувати воювати хоча б за 1 метр української території”, — пояснив народний депутат.

Другий — це, на думку парламентаря, міжнародний аспект, тобто умовно коло партнерів, яке сформувалося навколо Росії, які допомагають утримуватися їхній, зокрема, і економіці, і військово-промисловому комплексно комплексу, почнуть або відходити від неї, або не надавати таку активну допомогу. 

“І ми бачимо, що зараз Китайська Народна Республіка активізувала на дипломатичному фронті. І вже бачимо, що дві заяви буквально за один тиждень вийшли. Вони закликають Російську Федерацію від ухилення можливого тероризування цивільного населення, постійного бомбардування і знищення цивільних об'єктів на території України”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, що ці два фактори будуть критично важливі та визначальні в тому, як і на яких умовах розпочнеться взагалі переговорний мирний процес.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найбільш загрозливі сценарії у війні в Україні до кінця 2026 року.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5JJM4vXdsJg&t=2752s
Теги:

Новини

Всі новини