В Раді озвучили жорстку умову завершення війни: які методи назвали

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Раді зазначили, що війна триватиме в Україні ще 2-3 роки. І, на переконання нардепів, РФ не вдасться залякати українців масованими ударами.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Про це заявив народний депутат Богдан Кицак і розповів, що війна може бути завершена виключно двома методами.
Перший, за його словами, — це створення критичної переваги української сторони над російською стороною.
Другий — це, на думку парламентаря, міжнародний аспект, тобто умовно коло партнерів, яке сформувалося навколо Росії, які допомагають утримуватися їхній, зокрема, і економіці, і військово-промисловому комплексно комплексу, почнуть або відходити від неї, або не надавати таку активну допомогу.
Народний депутат пояснив, що ці два фактори будуть критично важливі та визначальні в тому, як і на яких умовах розпочнеться взагалі переговорний мирний процес.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найбільш загрозливі сценарії у війні в Україні до кінця 2026 року.