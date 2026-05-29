В Раді озвучили жорстку умову завершення війни: які методи назвали

В Раді зазначили, що війна триватиме в Україні ще 2-3 роки. І, на переконання нардепів, РФ не вдасться залякати українців масованими ударами.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак і розповів, що війна може бути завершена виключно двома методами.

Перший, за його словами, — це створення критичної переваги української сторони над російською стороною.

“Коли українські сили безпеки і оборони зроблять такі умови, що Росії буде невигідно, тобто їхні видатки, втрати людського ресурсу будуть невигідні для того, щоби далі продовжувати воювати хоча б за 1 метр української території”, — пояснив народний депутат.

Другий — це, на думку парламентаря, міжнародний аспект, тобто умовно коло партнерів, яке сформувалося навколо Росії, які допомагають утримуватися їхній, зокрема, і економіці, і військово-промисловому комплексно комплексу, почнуть або відходити від неї, або не надавати таку активну допомогу.

“І ми бачимо, що зараз Китайська Народна Республіка активізувала на дипломатичному фронті. І вже бачимо, що дві заяви буквально за один тиждень вийшли. Вони закликають Російську Федерацію від ухилення можливого тероризування цивільного населення, постійного бомбардування і знищення цивільних об'єктів на території України”, — зауважив політик.

Народний депутат пояснив, що ці два фактори будуть критично важливі та визначальні в тому, як і на яких умовах розпочнеться взагалі переговорний мирний процес.

