Що чекає на Україну до кінця 2026 року: три найбільш загрозливі сценарії за версією ШІ

Війна в Україні триває п'ятий рік без чітких ознак завершення. Мирний трек на паузі, є певні припущення про завершення гарячої фази війни до листопада. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які три найбільш загрозливі сценарії у війні в Україні до кінця 2026 року.

Чат-бот Chat GPT визначає наступні сценарії:

Перший — затяжна війна без вирішального перелому.

Другий — скорочення або політична фрагментація міжнародної підтримки України.

Третій — масштабна ескалація з новими ударами по енергетиці та критичній інфраструктурі, що може посилити гуманітарний тиск та створити кризу в тилу.

Найбільш імовірним ШІ видається не обвал фронту й не швидкий мир, а складна проміжна модель. Росія, попри економічні труднощі, демонструє готовність вести довгу кампанію, однак її наступальний потенціал також не безмежний. Україна має шанс утримати стратегічну стійкість за умови стабільної зовнішньої підтримки та технологічної переваги. Найнебезпечнішим ризиком чат-бот бачить не військову поразку як таку, а накопичення втоми — як усередині суспільств, так й серед союзників. Саме політична витривалість може стати ключем до фіналу війни.

Чат-бот Gemini виділяє такі сценарії:

Перший — це примус до миру на умовах Кремля через критичний брак західної підтримки.

Другий — передбачає тотальний енергетичний колапс.

Третій — це перетворення війни на затяжний конфлікт.

Прогноз ШІ вказує на високу ймовірність реалізації саме третього сценарію, тобто переходу у довготривалу позиційну війну на виснаження. Росія стикається із перегрівом власної економіки та браком радянської техніки, що обмежує її здатність до масштабних проривів. Україна, попри дефіцит ресурсів, нарощує власне виробництво дронів для стримування ворога. Конфлікт до кінця 2026 року навряд чи завершиться повною перемогою однієї зі сторін, а зафіксується у фазі високої технологічної складності за відносної стабільності фронту.

Чат-бот Grok вказав наступні сценарії:

Перший — прорив російських військ та частковий колапс української оборони.

Другий — примусове "замороження" конфлікту на несприятливих умовах.

Третій — тотальне виснаження України через брак ресурсів.

На думку чат-бота, найімовірнішим залишається сценарій затяжної війни з елементами виснаження, але без швидкого колапсу. Україна демонструє високу адаптивність завдяки дронам і ударам по тилу ворога, що вже уповільнило російський наступ у 2026 році. Однак без стабільного постачання сучасної зброї та політичної єдності ризик несприятливого "замороження" зростає.

Попри відмінності у формулюваннях, усі три системи штучного інтелекту сходяться в головному: найбільш реалістичним ризиком до кінця 2026 року залишається не раптовий фінал війни, а її затяжний характер із поступовим виснаженням сторін. Жоден із чат-ботів не прогнозує швидкого миру чи однозначної військової розв’язки. Натомість ключовими факторами стають стійкість української оборони, обсяг міжнародної підтримки та здатність суспільства й союзників зберігати політичну витривалість.

