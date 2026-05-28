Что ждет Украину до конца 2026 года: три наиболее угрожающих сценария по версии ИИ

Война в Украине длится пятый год без четких признаков завершения. Мирный трек на паузе, есть определенные предположения о завершении горячей фазы войны до ноября. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие три наиболее угрожающих сценария в войне в Украине до конца 2026 года.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT определяет следующие сценарии:

Первый – затяжная война без решающего перелома.

Второй – сокращение или политическая фрагментация международной поддержки Украины.

Третий – масштабная эскалация с новыми ударами по энергетике и критической инфраструктуре, что может усилить гуманитарное давление и создать кризис в тылу.

Наиболее вероятным ИИ кажется не обвал фронта и не быстрый мир, а сложная промежуточная модель. Россия, несмотря на экономические трудности, демонстрирует готовность вести долгую кампанию, однако ее наступательный потенциал тоже не безграничен. Украина имеет шанс удержать стратегическую устойчивость при стабильной внешней поддержке и технологическом преимуществе. Самым опасным риском чат-бот видит не военное поражение как таковое, а накопление усталости – как внутри обществ, так и среди союзников. Именно политическая выносливость может стать ключом к финалу войны.

Чат-бот Gemini выделяет следующие сценарии:

Первый – это принуждение к миру на условиях Кремля из-за критической нехватки западной поддержки.

Второй – предполагает тотальный энергетический коллапс.

Третий – это превращение войны в затяжной конфликт.

Прогноз ИИ указывает на высокую вероятность реализации именно третьего сценария, то есть перехода в длительную позиционную войну на истощение. Россия сталкивается с перегревом собственной экономики и нехваткой советской техники, что ограничивает способность к масштабным прорывам. Украина, несмотря на дефицит ресурсов, наращивает собственное производство дронов для сдерживания врага. Конфликт к концу 2026 года вряд ли завершится полной победой одной из сторон, а зафиксируется в фазе высокой технологической сложности при относительной стабильности фронта.

Чат-бот Grok указал следующие сценарии:

Первый – прорыв российских войск и частичный коллапс украинской обороны.

Второй – принудительное "замораживание" конфликта на неблагоприятных условиях.

Третий – тотальное истощение Украины из-за нехватки ресурсов.

По мнению чат-бота, вероятным остается сценарий затяжной войны с элементами истощения, но без быстрого коллапса. Украина демонстрирует высокую адаптивность благодаря дронам и ударам по тылу врага, что замедлило российское наступление в 2026 году. Однако без стабильного снабжения современного оружия и политического единства риск неблагоприятной "заморозки" возрастает.

Несмотря на различия в формулировках, все три системы искусственного интеллекта сходятся в главном: наиболее реалистичным риском до конца 2026 года остается не внезапный финал войны, а ее затяжной характер с постепенным истощением сторон. Ни один из чат-ботов не прогнозирует быстрый мир или однозначную военную развязку. В то же время ключевыми факторами становятся устойчивость украинской обороны, объем международной поддержки и способность общества и союзников сохранять политическую выносливость.

Напомним: портал "Комментарии" писал об угрожающем сценарии для Киева.



