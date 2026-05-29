В Раде озвучили жесткое условие завершения войны: какие методы назвали

В Раде отметили, что война будет продолжаться в Украине еще 2-3 года. И, по убеждению нардепов, РФ не удастся запугать украинцев массированными ударами.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак и рассказал, что война может быть завершена только двумя методами.

Первый, по его словам, это создание критического преимущества украинской стороны над российской стороной.

"Когда украинские силы безопасности и обороны сделают такие условия, что России будет невыгодно, то есть их расходы, потери человеческого ресурса будут невыгодны для того, чтобы дальше продолжать воевать хотя бы за 1 метр украинской территории", — пояснил народный депутат.

Второй — это, по мнению парламентария, международный аспект, то есть условно круг партнеров, сформировавшийся вокруг России, помогающих удерживаться их, в частности, и экономике, и военно-промышленному комплексному комплексу, начнут либо отходить от нее, либо не оказывать такую активную помощь.

"И мы видим, что сейчас Китайская Народная Республика активизировала на дипломатическом фронте. И уже видим, что два заявления буквально за одну неделю вышли. Они призывают Российскую Федерацию от уклонения от возможной терроризации гражданского населения, постоянной бомбардировки и уничтожения гражданских объектов на территории Украины", — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что эти два фактора будут критически важны и определяющими в том, как и на каких условиях начнется вообще переговорный мирный процесс.

Напомним: портал "Комментарии" писал о наиболее угрожающих сценариях в войне в Украине до конца 2026 года.



