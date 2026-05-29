В Раде озвучили жесткое условие завершения войны: какие методы назвали

Кречмаровская Наталия
В Раде отметили, что война будет продолжаться в Украине еще 2-3 года. И, по убеждению нардепов, РФ не удастся запугать украинцев массированными ударами.
Война в Украине.
Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак и рассказал, что война может быть завершена только двумя методами.
Первый, по его словам, это создание критического преимущества украинской стороны над российской стороной.
Второй — это, по мнению парламентария, международный аспект, то есть условно круг партнеров, сформировавшийся вокруг России, помогающих удерживаться их, в частности, и экономике, и военно-промышленному комплексному комплексу, начнут либо отходить от нее, либо не оказывать такую активную помощь.
Народный депутат пояснил, что эти два фактора будут критически важны и определяющими в том, как и на каких условиях начнется вообще переговорный мирный процесс.
