В Раді хапаються за голову: шоковані рішенням влади щодо військових

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Кречмаровская Наталия
В Україні представили реформу армії, за якою військові отримають певні відстрочки. Однак в Раді вказують, що військові, хто воює з 2022 року, а дехто з 2014 року — чекають на демобілізацію, що реформою не передбачено.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що замість демобілізації відстрочка — схоже, що уряд знову намагається обдурити військових. За його словами, після презентації реформи найбільше питань виникло щодо зрозумілих термінів служби та реальної демобілізації.
Парламентар вказав на чимало практичних питань, які виникають — чи братимуть на роботу людину, яка через пів року знову повернеться на службу, чи достатньо 6 місяців, щоб відновитися, особливо тим, хто на фронті з 2014 року.
Ще на одну проблему вказав народний депутат — на цей період не зберігаються виплати і посада. Тобто у військових немає розуміння куди повертатися, якщо місце вже зайняте.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що в Раді відверто попередили військових.