В Раді хапаються за голову: шоковані рішенням влади щодо військових

В Україні представили реформу армії, за якою військові отримають певні відстрочки. Однак в Раді вказують, що військові, хто воює з 2022 року, а дехто з 2014 року — чекають на демобілізацію, що реформою не передбачено.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що замість демобілізації відстрочка — схоже, що уряд знову намагається обдурити військових. За його словами, після презентації реформи найбільше питань виникло щодо зрозумілих термінів служби та реальної демобілізації.

“Більше того, її в реформі немає. Нам не представили жодних деталей як і за якими критеріями відбуватимуться демобілізаційні процеси. Здається, цього не розуміють навіть самі автори реформи. Натомість пропонуються нові контракти і відстрочка після їх завершення — на пів року чи рік. Але відстрочка — це не демобілізація”, — зазначив політик.

Парламентар вказав на чимало практичних питань, які виникають — чи братимуть на роботу людину, яка через пів року знову повернеться на службу, чи достатньо 6 місяців, щоб відновитися, особливо тим, хто на фронті з 2014 року.

Ще на одну проблему вказав народний депутат — на цей період не зберігаються виплати і посада. Тобто у військових немає розуміння куди повертатися, якщо місце вже зайняте.

“Сама ідея дати військовим зрозумілі правила і терміни служби, передбачувані умови та можливість повернення до цивільного життя — правильна. Ми про це говорили не один рік. Але складається враження, що цю реформу писали люди, які дуже далекі від реальності війська і не враховують те, як ці рішення працюватимуть не на презентаціях, а в житті!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що в Раді відверто попередили військових.



