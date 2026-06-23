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В Раді відверто попередили військових: що не так з реформою армії

Народний депутат Гончаренко попередив військових про те, що не врахували у реформі армії

23 червня 2026, 14:26
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Кречмаровская Наталия

Міністерство оборони України презентувало напрацювання реформи армії — пообіцяли контракти та чіткі терміни служби з подальшими відстрочками. Однак в Раді вказали, що не так із запропонованими змінами. 

В Раді відверто попередили військових: що не так з реформою армії

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за 10 днів після презентації контрактів на частини прийшли розʼяснення про бойові контракти.

Разом з тим, за його словами, про базові військові контракти (для тилових частин) поки що на військові частини розʼяснення не прийшли.

“Військові чекають. Бюрократичний колапс в Міністерстві. Разом з тим, хочу проговорити делікатну історію для військових, які мають це розуміти перед підписання контрактів. Ті відстрочки, які обіцяє МО прямо зараз незаконні”, — пояснив він. 

Політик пояснив, що мобілізація регулюється законом про мобілізацію і такого  поняття, як відстрочка в законі немає. Щоб воно зʼявилось — треба змінювати закон, зауважив народний депутат.

“Тобто ситуація наступна: Міністерство оборони вигадує ідею контрактів не радячись з Радою і потім перекладає відповідальність на Раду, яка буде ВИМУШЕНА проголосувати ці відстрочки. Так воно не буде працювати”, — підкреслив парламентар.

Народний депутат також зазначив, що наразі жодних пропозицій по зміні закону про мобілізацію ні в Раді, ні в Комітеті від Міністерства оборони не поступало.

“Точно така ситуація була з контрактом 18-24, де Рада прийняла відстрочку аж з другої спроби. Тобто знову ж таки: не можна перекладати на Раду відповідальність, якщо ви навіть з Радою не радились. Так це не працює. Звісно ж проблему Оперативного Резерву також не вирішено. Навіть, якщо буде відстрочка, то всі військові, які її отримають не можуть бути заброньовані. Тому це буде 6 місяців неоплачуваної відпустки і далі знову на службу”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про питання від військових.





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Джерело: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0iXsZv7fmKyNTGjALtZioLnYCLrNFq88kMvutMUmWNR5AgN93KfcMbXfSfAnq919Ul
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