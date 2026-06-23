В Раді відверто попередили військових: що не так з реформою армії

Міністерство оборони України презентувало напрацювання реформи армії — пообіцяли контракти та чіткі терміни служби з подальшими відстрочками. Однак в Раді вказали, що не так із запропонованими змінами.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за 10 днів після презентації контрактів на частини прийшли розʼяснення про бойові контракти.

Разом з тим, за його словами, про базові військові контракти (для тилових частин) поки що на військові частини розʼяснення не прийшли.

“Військові чекають. Бюрократичний колапс в Міністерстві. Разом з тим, хочу проговорити делікатну історію для військових, які мають це розуміти перед підписання контрактів. Ті відстрочки, які обіцяє МО прямо зараз незаконні”, — пояснив він.

Політик пояснив, що мобілізація регулюється законом про мобілізацію і такого поняття, як відстрочка в законі немає. Щоб воно зʼявилось — треба змінювати закон, зауважив народний депутат.

“Тобто ситуація наступна: Міністерство оборони вигадує ідею контрактів не радячись з Радою і потім перекладає відповідальність на Раду, яка буде ВИМУШЕНА проголосувати ці відстрочки. Так воно не буде працювати”, — підкреслив парламентар.

Народний депутат також зазначив, що наразі жодних пропозицій по зміні закону про мобілізацію ні в Раді, ні в Комітеті від Міністерства оборони не поступало.

“Точно така ситуація була з контрактом 18-24, де Рада прийняла відстрочку аж з другої спроби. Тобто знову ж таки: не можна перекладати на Раду відповідальність, якщо ви навіть з Радою не радились. Так це не працює. Звісно ж проблему Оперативного Резерву також не вирішено. Навіть, якщо буде відстрочка, то всі військові, які її отримають не можуть бути заброньовані. Тому це буде 6 місяців неоплачуваної відпустки і далі знову на службу”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про питання від військових.



