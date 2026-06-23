В Раде откровенно предупредили военных: что не так с реформой армии

Министерство обороны Украины представило наработку реформы армии — пообещали контракты и четкие сроки службы с последующими отсрочками. Однако в Раде указали, что не так с предложенными изменениями.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что через 10 дней после презентации контрактов на части пришли разъяснения о боевых контрактах.

Вместе с тем, по его словам, о базовых военных контрактах (для тыловых частей) пока на воинские части разъяснения не пришли.

"Военные ждут. Бюрократический коллапс в Министерстве. Вместе с тем, хочу проговорить щекотливую историю для военных, которые должны это понимать перед подписанием контрактов. Те отсрочки, которые обещает МО прямо сейчас незаконны", — пояснил он.

Политик объяснил, что мобилизация регулируется законом о мобилизации и такого понятия как отсрочка в законе нет. Чтобы оно появилось – нужно менять закон, заметил народный депутат.

"То есть ситуация следующая: Министерство обороны придумывает идею контрактов не советуясь с Радой и затем перекладывает ответственность на Раду, которая будет вынуждена проголосовать эти отсрочки. Так оно не будет работать", — подчеркнул парламентарий.

Народный депутат также отметил, что пока никаких предложений по изменению закона о мобилизации ни в Раде, ни в Комитете Министерства обороны не поступало.

"Точно такая ситуация была с контрактом 18-24, где Рада приняла отсрочку аж со второй попытки. То есть опять же: нельзя переводить на Раду ответственность, если вы даже с Советом не советовались. Так это не работает. Конечно же проблема Оперативного Резерва также не решена. Даже если будет отсрочка, то все военные, которые ее получат, не могут быть забронированы. Поэтому это будет 6 месяцев неоплачиваемого отпуска и дальше снова на службу”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о вопросах от военных.