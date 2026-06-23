В Раде хватаются за голову: шокированы решением власти по военным

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине представили реформу армии, согласно которой военные получат определенные отсрочки. Однако в Раде указывают, что военные, кто воюет с 2022 года, а некоторые с 2014 года — ждут демобилизации, что реформой не предусмотрено.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что вместо демобилизации отсрочка – похоже, что правительство снова пытается обмануть военных. По его словам, после презентации реформы больше всего вопросов возникло относительно понятных сроков службы и реальной демобилизации.
Парламентарий указал на многие практические вопросы, которые возникают — будут ли брать на работу человека, который через пол года снова вернется на службу, или достаточно 6 месяцев, чтобы восстановиться, особенно тем, кто на фронте с 2014 года.
Еще на одну проблему указал народный депутат – на этот период не сохраняются выплаты и должность. То есть у военных нет понимания, куда возвращаться, если место уже занято.
Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем в Раде откровенно предупредили военных.