logo_ukra

BTC/USD

77132

ETH/USD

2119.54

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді хапаються за голову: попередили, що кількість ухилянтів збільшиться в рази
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді хапаються за голову: попередили, що кількість ухилянтів збільшиться в рази

Народний депутат Разумков спрогнозував, що через рішення влади ухилянтів буде ще більше

26 травня 2026, 15:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні напрацьовують зміни в системи мобілізації. Наразі загального проєкту змін немає, в мережі інтернет з'являються коментарі різних нардепів щодо тих чи інших змін. Деякі ініціативи викликають гостру критику.

В Раді хапаються за голову: попередили, що кількість ухилянтів збільшиться в рази

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що мільйони людей у “тіні”: влада бореться з бізнесом, а не зі схемами в ТЦК. За його словами, в уряді заявили про плани залучити до економіки або Збройних Сил близько 2 мільйонів чоловіків, які не оновили військово-облікові дані. Однак як саме це має бути реалізовано – пояснень немає, підкреслив політик. 

“А паралельно влада розповідає про плани зняти бронювання з усіх крім працівників оборонних підприємств. Але з такими підходами вони не лише не зможуть вивести з тіні тих, хто ховається, а й заженуть туди всіх інших, хто ще працює офіційно, платить податки та тримає економіку, медицину, освіту, енергетику”, — попередив народний депутат.

За його словами, в Україні дійсно велика кількість людей знаходиться поза економікою. Причини цього — проблеми з ТЦК, ВЛК. Трапляються випадки, коли навіть маючи підстави для відстрочки люди не можуть її чесно отримати через колосальну корупцію. 

“Однак влада чомусь не хоче боротися з бусифікацією і схемами у сфері мобілізації! Насправді за заявами влади немає жодних планів і концепцій. Але шкода від цих слів — цілком реальна!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Разумкова, Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/CbFvjPZwKzo?si=x_nApYQTesim3yQU
Теги:

Новини

Всі новини