В Раді хапаються за голову: попередили, що кількість ухилянтів збільшиться в рази

В Україні напрацьовують зміни в системи мобілізації. Наразі загального проєкту змін немає, в мережі інтернет з'являються коментарі різних нардепів щодо тих чи інших змін. Деякі ініціативи викликають гостру критику.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що мільйони людей у “тіні”: влада бореться з бізнесом, а не зі схемами в ТЦК. За його словами, в уряді заявили про плани залучити до економіки або Збройних Сил близько 2 мільйонів чоловіків, які не оновили військово-облікові дані. Однак як саме це має бути реалізовано – пояснень немає, підкреслив політик.

“А паралельно влада розповідає про плани зняти бронювання з усіх крім працівників оборонних підприємств. Але з такими підходами вони не лише не зможуть вивести з тіні тих, хто ховається, а й заженуть туди всіх інших, хто ще працює офіційно, платить податки та тримає економіку, медицину, освіту, енергетику”, — попередив народний депутат.

За його словами, в Україні дійсно велика кількість людей знаходиться поза економікою. Причини цього — проблеми з ТЦК, ВЛК. Трапляються випадки, коли навіть маючи підстави для відстрочки люди не можуть її чесно отримати через колосальну корупцію.

“Однак влада чомусь не хоче боротися з бусифікацією і схемами у сфері мобілізації! Насправді за заявами влади немає жодних планів і концепцій. Але шкода від цих слів — цілком реальна!”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Разумкова, Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації.



