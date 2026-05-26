В Раде хватаются за голову: предупредили, что количество уклонистов увеличится в разы

В Украине нарабатываются изменения в системе мобилизации. Пока общего проекта изменений нет, в сети интернет появляются комментарии разных нардепов относительно тех или иных изменений. Некоторые инициативы вызывают острую критику.

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что миллионы людей в тени: власть борется с бизнесом, а не со схемами в ТЦК. По его словам, в правительстве заявили о планах привлечь в экономику или Вооруженные силы около 2 миллионов мужчин, которые не обновили военно-учетные данные. Однако, как именно это должно быть реализовано – объяснений нет, подчеркнул политик.

"А параллельно власти рассказывают о планах снять бронирование со всех помимо работников оборонных предприятий. Но с такими подходами они не только не смогут вывести из тени скрывающихся, но и водят туда всех других, кто еще работает официально, платит налоги и держит экономику, медицину, образование, энергетику", — предупредил народный депутат.

По его словам, в Украине действительно большое количество людей находится вне экономики. Причины этого – проблемы с ТЦК, ВЛК. Бывают случаи, когда даже имея основания для отсрочки люди не могут ее честно получить из-за колоссальной коррупции.

"Однако власть почему-то не хочет бороться с бусификацией и схемами в сфере мобилизации! На самом деле по заявлениям власти нет никаких планов и концепций. Но вред от этих слов вполне реальный!", — подытожил народный депутат.

