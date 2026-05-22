У Раді хапаються за голову: Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації

У мережі інтернет була інформація, що партнери України під час саміту в Єревані чітко озвучили українській владі. Це стосувалося мобілізації.

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, чи насправді західні партнери можуть пов'язувати військову допомогу зі зниження мобілізаційного віку. За його словами, публічно таких заяв та вимог не було. А в кулуарах, за його словами, ходили розмови, що треба людей більше на фронт.

“Ми даємо зброю, ми даємо гроші, а ви, будь ласка, воюйте далі. Це зручна для Європи позиція. Давайте будемо відверті — вони дійсно побоюються прямого конфлікту з Росією. І таким чином Україна виступає в якості відтермінувальника чи запобіжника цього процесу. Однак на фронті залишаються наші хлопці та дівчата”, — наголосив народний депутат.

Політик зауважив, що Україна втрачає своїх людей — як на фронті, так і тих, хто виїхав за кордон і може не повернутися. За його словами, у публічній площині прив'язання допомоги до мобілізації не відбудеться. А от неформальні розмови з погляду європейських партнерів, за його словами, мають право на існування.

“Я думаю, що вони їх ведуть. Я б тут дуже посперечався, тому що ви хочете повоювати. Ми готові дати можливість вашим громадянам, вашим арміям долучитися до нас і показати спільну позицію на лінії фронту із захисту демократичних принципів і єдиної Європи для збереження нашого з вами спільного європейського майбутнього. Тому що, дивлячись на інші заяви, які ми бачимо з боку Європейського Союзу, щось нас не дуже бачить рівноцінним партнером і частиною Європейського Союзу. Говорять про членство України — у кращому разі у 2030 році. Пропонують асоційоване членство чи партнерство. Але не за це воює і гине сьогодні український народ”, — зазначив народний депутат.

За його словами, у такому форматі це виглядає нечесно, несправедливо і ганебно стосовно українського народу та української армії.

