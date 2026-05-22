logo_ukra

BTC/USD

76718

ETH/USD

2118.04

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді хапаються за голову: Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді хапаються за голову: Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації

Народний депутат Разумков розповів, чи вимагатимуть європейці зниження мобілізаційного віку

22 травня 2026, 19:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У мережі інтернет була інформація, що партнери України під час саміту в Єревані чітко озвучили українській владі. Це стосувалося мобілізації.

У Раді хапаються за голову: Захід озвучив українській владі жорсткі умови по мобілізації

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, чи насправді західні партнери можуть пов'язувати військову допомогу зі зниження мобілізаційного віку. За його словами, публічно таких заяв та вимог не було. А в кулуарах, за його словами, ходили розмови,  що треба людей більше на фронт. 

“Ми даємо зброю, ми даємо гроші, а ви, будь ласка, воюйте далі. Це зручна для Європи позиція. Давайте будемо відверті — вони дійсно побоюються прямого конфлікту з Росією. І таким чином Україна виступає в якості відтермінувальника чи запобіжника цього процесу. Однак на фронті залишаються наші хлопці та дівчата”, — наголосив народний депутат. 

Політик зауважив, що Україна втрачає своїх людей — як на фронті, так і тих, хто виїхав за кордон і може не повернутися. За його словами, у публічній площині прив'язання допомоги до мобілізації не відбудеться. А от неформальні розмови з погляду європейських партнерів, за його словами, мають право на існування. 

“Я думаю, що вони їх ведуть. Я б тут дуже посперечався, тому що ви хочете повоювати. Ми готові дати можливість вашим громадянам, вашим арміям долучитися до нас і показати спільну позицію на лінії фронту із захисту демократичних принципів і єдиної Європи для збереження нашого з вами спільного європейського майбутнього. Тому що, дивлячись на інші заяви, які ми бачимо з боку Європейського Союзу, щось нас не дуже бачить рівноцінним партнером і частиною Європейського Союзу. Говорять про членство України — у кращому разі у 2030 році. Пропонують асоційоване членство чи партнерство. Але не за це воює і гине сьогодні український народ”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, у такому форматі це виглядає нечесно, несправедливо і ганебно стосовно українського народу та української армії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, українці будуть спускати собак на ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yCMuxG98qT0&t=47s
Теги:

Новини

Всі новини