В Раде хватаются за голову: Запад озвучил украинским властям жесткие условия по мобилизации

В сети интернет была информация, что партнеры Украины во время саммита в Ереване четко озвучили украинские власти. Это касалось мобилизации.

Верховная Рада.

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, действительно ли западные партнеры могут связывать военную помощь по снижению мобилизационного возраста. По его словам, публично таких заявлений и требований не было. А в кулуарах, по его словам, ходили разговоры, что нужно людей больше на фронт.

"Мы даем оружие, мы даем деньги, а вы, пожалуйста, воюйте дальше. Это удобная для Европы позиция. Давайте будем откровенны — они действительно опасаются прямого конфликта с Россией. И таким образом, Украина выступает в качестве отсрочника или предохранителя этого процесса. Однако на фронте остаются наши парни и девушки”, — подчеркнул народный депутат.

Политик отметил, что Украина теряет своих людей – как на фронте, так и тех, кто уехал за границу и может не вернуться. По его словам, в публичной плоскости привязка помощи к мобилизации не состоится. А вот неформальные разговоры с точки зрения европейских партнеров, по его словам, имеют право на существование.

"Я думаю, что они их ведут. Я бы тут очень поспорил, потому что вы хотите повоевать. Мы готовы дать возможность вашим гражданам, вашим армиям присоединиться к нам и показать общую позицию на линии фронта по защите демократических принципов и единой Европы для сохранения нашего с вами общего европейского будущего. Потому что, глядя на другие заявления, которые мы видим со стороны Европейского Союза, то нас не очень видит равноценным партнером и частью Европейского Союза. Говорят о членстве Украины – в лучшем случае в 2030 году. Предлагают ассоциированное членство или партнерство. Но не за это сражается и гибнет сегодня украинский народ”, — отметил народный депутат.

По его словам, в таком формате это выглядит нечестно, несправедливо и позорно по отношению к украинскому народу и украинской армии.

