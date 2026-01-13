В ООН назвали рік, який став найсмертоноснішим для цивільного населення України

Упродовж 2025 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 2514 цивільних, ще 12 142 людини зазнали поранень. Це на 31% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться у щомісячному звіті Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні (HRMMU).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними ООН, 97% підтверджених смертей сталися на підконтрольній Україні території. Зростання кількості жертв експерти пов’язують з інтенсифікацією бойових дій уздовж лінії фронту та масштабнішим використанням Росією далекобійних засобів ураження. Майже 63% загиблих припадає на прифронтові райони, де бойові дії призвели до руйнування критичної інфраструктури, припинення базових послуг і нових хвиль вимушеного переміщення населення.

Особливо вразливою групою стали люди похилого віку. Хоча вони становлять близько чверті населення України, саме вони масово залишаються у прифронтових громадах і зазнають непропорційно великих втрат.

У 2025 році на 120% зросла кількість жертв через застосування російськими військами дронів малої дальності. Внаслідок таких атак загинули 577 цивільних, понад 3 тисячі були поранені. В ООН зазначають, що використання дронів зробило низку районів фактично непридатними для життя, а надання медичної допомоги й евакуація подекуди стали неможливими.

Також із червня 2025 року зафіксовано різке зростання атак далекобійною зброєю: загинули 682 людини, ще майже 4,5 тисячі отримали поранення – на 65% більше, ніж роком раніше. Найсмертоноснішими стали удари по Тернополю 19 листопада та по Києву 31 липня.

В ООН наголошують, що відновлення масштабних атак по енергетичній інфраструктурі восени та взимку суттєво підвищує ризики для цивільного населення по всій країні, особливо в умовах морозів і перебоїв з електро- та теплопостачанням.

