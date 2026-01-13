В ООН назвали год, который стал самым смертоносным для гражданского населения Украины

В течение 2025 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 2514 гражданских, еще 12 142 человека получили ранения. Это на 31% больше, чем в 2024 году, и самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в ежемесячном отчете Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине (HRMMU).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным ООН, 97% подтвержденных смертей произошло на подконтрольной Украине территории. Рост числа жертв эксперты связывают с интенсификацией боевых действий вдоль линии фронта и более масштабным использованием Россией дальнобойных средств поражения. Почти 63% погибших приходятся на прифронтовые районы, где боевые действия привели к разрушению критической инфраструктуры, прекращению базовых услуг и новым волнам вынужденного перемещения населения.

Особенно уязвимой группой стали пожилые люди. Хотя они составляют около четверти населения Украины, именно они массово остаются в прифронтовых общинах и несут непропорционально большие потери.

В 2025 году на 120% возросло количество жертв из-за применения российскими войсками дронов малой дальности. В результате таких атак погибли 577 гражданских, более 3 тысяч были ранены. В ООН отмечают, что использование дронов сделало ряд районов фактически непригодными для жизни, а оказание медицинской помощи и эвакуация иногда стали невозможными.

Также с июня 2025 года зафиксирован резкий рост атак дальнобойным оружием: погибли 682 человека, еще почти 4,5 тысяч получили ранения – на 65% больше, чем годом ранее. Самыми смертоносными стали удары по Тернополю 19 ноября и по Киеву 31 июля.

В ООН отмечают, что возобновление масштабных атак по энергетической инфраструктуре осенью и зимой существенно повышает риски для гражданского населения по всей стране, особенно в условиях морозов и перебоев с электро- и теплоснабжением.

