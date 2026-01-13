logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ООН назвали год, который стал самым смертоносным для гражданского населения Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В ООН назвали год, который стал самым смертоносным для гражданского населения Украины

ООН зафиксировала резкий рост жертв из-за дронов, дальнобойного оружия и атаки на энергетику

13 января 2026, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В течение 2025 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 2514 гражданских, еще 12 142 человека получили ранения. Это на 31% больше, чем в 2024 году, и самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в ежемесячном отчете Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине (HRMMU).

В ООН назвали год, который стал самым смертоносным для гражданского населения Украины

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным ООН, 97% подтвержденных смертей произошло на подконтрольной Украине территории. Рост числа жертв эксперты связывают с интенсификацией боевых действий вдоль линии фронта и более масштабным использованием Россией дальнобойных средств поражения. Почти 63% погибших приходятся на прифронтовые районы, где боевые действия привели к разрушению критической инфраструктуры, прекращению базовых услуг и новым волнам вынужденного перемещения населения.

Особенно уязвимой группой стали пожилые люди. Хотя они составляют около четверти населения Украины, именно они массово остаются в прифронтовых общинах и несут непропорционально большие потери.

В 2025 году на 120% возросло количество жертв из-за применения российскими войсками дронов малой дальности. В результате таких атак погибли 577 гражданских, более 3 тысяч были ранены. В ООН отмечают, что использование дронов сделало ряд районов фактически непригодными для жизни, а оказание медицинской помощи и эвакуация иногда стали невозможными.

Также с июня 2025 года зафиксирован резкий рост атак дальнобойным оружием: погибли 682 человека, еще почти 4,5 тысяч получили ранения – на 65% больше, чем годом ранее. Самыми смертоносными стали удары по Тернополю 19 ноября и по Киеву 31 июля.

В ООН отмечают, что возобновление масштабных атак по энергетической инфраструктуре осенью и зимой существенно повышает риски для гражданского населения по всей стране, особенно в условиях морозов и перебоев с электро- и теплоснабжением.

Читайте на портале "Комментарии" — более полутора миллионов человек в Газе под угрозой голодной смерти – ООН предупреждает.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.ohchr.org/en/Protection-of-Civilians-in-Armed-Conflict-December%202025
Теги:

Новости

Все новости