Понад півтора мільйони людей у Газі під загрозою голодної смерті – ООН попереджає

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що ситуація з продовольством у Секторі Гази залишається "вкрай крихкою". За його словами, понад 75% населення стикаються з гострою нестачею їжі та критичними ризиками недоїдання. Про це повідомляють експерти ІРС.

Гостра нестача продовольства у Газі: понад 1,6 млн людей можуть зіткнутися з екстремальним голодом

Виступаючи в штаб-квартирі ООН, Гутерріш повідомив, що 1,6 мільйона людей можуть зіткнутися з екстремальним голодом, оскільки значні райони Гази залишаються недоступними для гуманітарної допомоги через ізраїльську військову присутність і бойові дії. Генеральний секретар закликав до стійкого припинення вогню, розширення гуманітарного доступу та зняття обмежень на постачання продовольства.

Ситуація після припинення вогню у жовтні 2025 року

Після тимчасового припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2025 року ситуація з продовольчою безпекою покращилася. За даними IPC, станом на жовтень-листопад 2025 року понад 500 тисяч людей перебували у фазі "надзвичайної ситуації", а близько 100 тисяч – у фазі "катастрофічної".

Розширення доступу гуманітарної та комерційної допомоги дозволило людям у Газі мати два прийоми їжі на день замість одного, як це було у липні 2025 року. Прогнозується, що до квітня 2026 року кількість людей у фазі "катастрофи" зменшиться до менш ніж 2000 осіб.

Нестабільність залишається

Попри покращення, ситуація лишається критичною: гостре недоїдання на критичному рівні в районі Газа, а серйозний рівень недоїдання фіксується у Дейр-ель-Балах та Хан-Юніс.

Більше 70% населення живуть у тимчасових притулках і залежать від допомоги. IPC попереджає, що у разі відновлення бойових дій та припинення гуманітарних поставок, весь Сектор Гази може опинитися під загрозою голоду до середини квітня 2026 року.

Реакція Ізраїлю

Координаційний орган ізраїльської армії з питань допомоги Газі (COGAT) та Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинули висновки звіту. За їхніми даними, обсяги допомоги перевищують потреби населення, а IPC не враховує значну частину поставок. У відповідь експерти IPC зазначили, що звіт базується на даних ООН та COGAT, включаючи як гуманітарні, так і комерційні вантажівки.

