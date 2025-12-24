logo_ukra

BTC/USD

87170

ETH/USD

2924.34

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Понад півтора мільйони людей у Газі під загрозою голодної смерті – ООН попереджає
commentss НОВИНИ Всі новини

Понад півтора мільйони людей у Газі під загрозою голодної смерті – ООН попереджає

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до стійкого припинення вогню та розширення гуманітарного доступу, попри тимчасове покращення ситуації.

24 грудня 2025, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що ситуація з продовольством у Секторі Гази залишається "вкрай крихкою". За його словами, понад 75% населення стикаються з гострою нестачею їжі та критичними ризиками недоїдання. Про це повідомляють експерти ІРС.

Понад півтора мільйони людей у Газі під загрозою голодної смерті – ООН попереджає

Гостра нестача продовольства у Газі: понад 1,6 млн людей можуть зіткнутися з екстремальним голодом

Виступаючи в штаб-квартирі ООН, Гутерріш повідомив, що 1,6 мільйона людей можуть зіткнутися з екстремальним голодом, оскільки значні райони Гази залишаються недоступними для гуманітарної допомоги через ізраїльську військову присутність і бойові дії. Генеральний секретар закликав до стійкого припинення вогню, розширення гуманітарного доступу та зняття обмежень на постачання продовольства.

Ситуація після припинення вогню у жовтні 2025 року

Після тимчасового припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2025 року ситуація з продовольчою безпекою покращилася. За даними IPC, станом на жовтень-листопад 2025 року понад 500 тисяч людей перебували у фазі "надзвичайної ситуації", а близько 100 тисяч – у фазі "катастрофічної".

Розширення доступу гуманітарної та комерційної допомоги дозволило людям у Газі мати два прийоми їжі на день замість одного, як це було у липні 2025 року. Прогнозується, що до квітня 2026 року кількість людей у фазі "катастрофи" зменшиться до менш ніж 2000 осіб.

Нестабільність залишається

Попри покращення, ситуація лишається критичноюгостре недоїдання на критичному рівні в районі Газа, а серйозний рівень недоїдання фіксується у Дейр-ель-Балах та Хан-Юніс.

Більше 70% населення живуть у тимчасових притулках і залежать від допомоги. IPC попереджає, що у разі відновлення бойових дій та припинення гуманітарних поставок, весь Сектор Гази може опинитися під загрозою голоду до середини квітня 2026 року.

Реакція Ізраїлю

Координаційний орган ізраїльської армії з питань допомоги Газі (COGAT) та Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинули висновки звіту. За їхніми даними, обсяги допомоги перевищують потреби населення, а IPC не враховує значну частину поставок. У відповідь експерти IPC зазначили, що звіт базується на даних ООН та COGAT, включаючи як гуманітарні, так і комерційні вантажівки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що США мають намір посилити санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро "у максимальному обсязі", щоб позбавити його режиму фінансів. Також Вашингтон не визнає Мадуро та його соратників легітимним урядом. Про це заявив посол США в ООН Майк Волтц під час засідання Ради Безпеки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини