Более полутора миллионов человек в Газе под угрозой голодной смерти - ООН предупреждает

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что ситуация с продовольствием в секторе Газа остается "крайне хрупкой". По его словам, более 75% населения сталкиваются с острой нехваткой пищи и критическими рисками недоедания . Об этом сообщают эксперты ИРС.

Острая нехватка продовольствия в Газе: более 1,6 млн человек могут столкнуться с экстремальным голодом

Выступая в штаб-квартире ООН, Гутерриш сообщил, что 1,6 миллиона человек могут столкнуться с экстремальным голодом , поскольку значительные районы Газа остаются недоступными для гуманитарной помощи из-за израильского военного присутствия и боевых действий. Генеральный секретарь призвал к стойкому прекращению огня, расширению гуманитарного доступа и снятию ограничений на поставку продовольствия .

Ситуация после прекращения огня в октябре 2025 года

После временного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом в октябре 2025 года ситуация с продовольственной безопасностью улучшилась. По данным IPC , по состоянию на октябрь-ноябрь 2025 года более 500 тысяч человек находились в фазе "чрезвычайной ситуации" , а около 100 тысяч — в фазе "катастрофической" .

Расширение доступа гуманитарной и коммерческой помощи позволило людям в Газе иметь два приема пищи в день вместо одного, как это было в июле 2025 года. Прогнозируется, что к апрелю 2026 года количество людей в фазе "катастрофы" уменьшится до менее 2000 человек .

Нестабильность остается

Несмотря на улучшение, ситуация остается критической : острое недоедание на критическом уровне в районе Газа, а серьезный уровень недоедания фиксируется в Дейр-эль-Балах и Хан-Юнисе.

Более 70% населения живут во временных приютах и зависят от помощи . IPC предупреждает, что в случае возобновления боевых действий и прекращения гуманитарных поставок весь Сектор Газа может оказаться под угрозой голода до середины апреля 2026 года .

Реакция Израиля

Координационный орган израильской армии по вопросам помощи Газе ( COGAT ) и Министерство иностранных дел Израиля отвергли выводы отчета. По их данным, объемы помощи превышают потребности населения , а IPC не учитывает значительную часть поставок. В ответ эксперты IPC отметили, что отчет базируется на данных ООН и COGAT , включая как гуманитарные, так и коммерческие грузовики.

