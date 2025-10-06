В окупованому Криму лунали вибухи, після чого з'явилася яскрава заграва: деталі

У ніч проти 6 жовтня у різних частинах окупованого росіянами Криму лунали сильні вибухи.

Нафтобаза у Феодосії. Фото: із відкритих джерел

Спочатку в місцевих пабликах з'явилася інформація про нібито атаку безпілотників на аеродром "Сакі".

Згодом у соцмережах з'явилися повідомлення про численні вибухи у Сімферопольському районі. Також було повідомлення про сирени тривоги у військових частинах Севастополя.

Ще пізніше у соцмережах повідомляли про вибухи в Євпаторії та Феодосії, а також у районі аеродрому "Кача".

Близько другої години ночі в пабликах повідомили про нібито приліт нафтобазою у Феодосії. Згодом у пабликах опублікували фото пожежі на нафтотерміналі у Феодосії.

Варто звернути увагу, що на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, за якою успішно відпрацювали Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". Рік тому, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горіла нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нещодавно військовий експерт Sky News Майкл Кларк заявив, що ЗСУ можуть ще до зими зробити "велику атаку на Крим". Втім, українські військові кажуть, що говорити про подібні операції передчасно". Принаймні, про це в ефірі каналу "КИЇВ24" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У припущенні американського аналітика йдеться про спробу підірвати десант на півострові або вдарити Кримським мостом.

"Якщо йдеться про подібні наступальні операції, то слід розуміти, що для цього ЗСУ потрібно форсувати річку Дніпро, що досить складно навіть за найкращих погодних умов. Поки ми не побачимо якоїсь широкої наступальної операції, компанії по суші, заходу коридорами в Крим, говорити про якісь подібні акції, — сказав він.



