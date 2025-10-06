В оккупированном Крыму раздавались взрывы, после чего появилось яркое зарево: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
В ночь на 6 октября в разных частях оккупированного россиянами Крыма раздавались сильные взрывы.
Нефтебаза в Феодосии. Фото: из открытых источников
Сначала в местных пабликах появилась информация о якобы о атаке беспилотников на аэродром "Саки".
Впоследствии в соцсетях появились сообщения о многочисленных взрывах в Симферопольском районе. Также было сообщение о сиренах тревоги в воинских частях Севастополя.
Еще позже в соцсетях сообщали о взрывах в Евпатории и Феодосии, а также в районе аэродрома "Кача".
Около двух часов ночи в пабликах сообщили о якобы прилете по нефтебазе в Феодосии. Впоследствии в пабликах опубликовали фото пожара на нефтетерминале в Феодосии.
Стоит обратить внимание, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно отработали Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". Год назад, 7 октября, во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горела нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Читайте также на портале "Комментарии" — недавно военный эксперт Sky News Майкл Кларк заявил, что ВСУ могут еще до зимы совершить "большую атаку на Крым". Впрочем, украинские военные говорят, что говорить о подобных операциях преждевременно". По крайней мере, об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
В предположении американского аналитика говорится о попытке взорвать десант на полуострове или ударить по Крымскому мосту.