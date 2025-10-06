В оккупированном Крыму раздавались взрывы, после чего появилось яркое зарево: детали

В ночь на 6 октября в разных частях оккупированного россиянами Крыма раздавались сильные взрывы.

Нефтебаза в Феодосии. Фото: из открытых источников

Сначала в местных пабликах появилась информация о якобы о атаке беспилотников на аэродром "Саки".

Впоследствии в соцсетях появились сообщения о многочисленных взрывах в Симферопольском районе. Также было сообщение о сиренах тревоги в воинских частях Севастополя.

Еще позже в соцсетях сообщали о взрывах в Евпатории и Феодосии, а также в районе аэродрома "Кача".

Около двух часов ночи в пабликах сообщили о якобы прилете по нефтебазе в Феодосии. Впоследствии в пабликах опубликовали фото пожара на нефтетерминале в Феодосии.

Стоит обратить внимание, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно отработали Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1". Год назад, 7 октября, во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горела нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В предположении американского аналитика говорится о попытке взорвать десант на полуострове или ударить по Крымскому мосту.

"Если речь идет о подобных наступательных операциях, то следует понимать, что для этого ВСУ нужно форсировать реку Днепр, что довольно сложно даже при лучших погодных условиях. Пока мы не увидим какой-то широкой наступательной операции, компании по суше, заходу по коридорам в Крым, говорить о каких-то подобных акциях, пожалуй, очень громко", — отметил Дмитрий Плетенчук.



