Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про нову форму експлуатації молоді в окупованому Бердянську. Так звані учасники організації "юг молодой" – переважно школярі старших класів і студенти – змушені прибирати квартири та будинки російських військових і співробітників спецслужб.

У Бердянську старшокласників і студентів залучають до прибирання житла окупантів

Формально такі завдання подаються як громадська активність або волонтерство, але на практиці це примусова праця. Молодь займається миттям підлог, санвузлів, винесенням сміття та наведенням порядку в житлі окупаційних структур.

"Це подається як обовʼязкова участь у діяльності організації, а насправді – робота на окупантів", – підкреслюють активісти.

За словами "Жовтої Стрічки", такі практики демонструють, як окупаційна влада намагається задіяти молодь у власних інтересах, прикриваючись "волонтерством" і громадською активністю.

Ця ситуація викликає занепокоєння правозахисників і громадських організацій, адже мова йде про експлуатацію неповнолітніх та студентів у зоні окупації.

