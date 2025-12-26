Активисты движения Желтая Лента сообщают о новой форме эксплуатации молодежи в оккупированном Бердянске. Так называемые участники организации "юг молодой" – преимущественно школьники старших классов и студенты – вынуждены убирать квартиры и дома российских военных и сотрудников спецслужб.

В Бердянске старшеклассников и студентов привлекают к уборке жилья окупантов

Формально такие задачи представляются как общественная активность или волонтерство, но на практике это принудительный труд. Молодежь занимается мойкой полов, санузлов, выносом мусора и наведением порядка в жилище оккупационных структур.

"Это представляется как обязательное участие в деятельности организации, а на самом деле работа на оккупантов", – подчеркивают активисты.

По словам "Желтой Ленты", такие практики демонстрируют, как оккупационные власти пытаются задействовать молодежь в собственных интересах, прикрываясь "волонтерством" и общественной активностью.

Эта ситуация вызывает беспокойство правозащитников и общественных организаций, ведь речь идет об эксплуатации несовершеннолетних и студентов в зоне оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство энергетики Украины отреагировало на так называемое "лицензирование" Россией одного из энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС. В Украине такой шаг считается очередной попыткой легитимизировать оккупацию ЗАЭС. Решение, объявленное недавно российским "Ростехнадзором" юридически ничтожно и не создает никаких правовых последствий, отметили в Минэнерго. В Минэнерго также отметили, что такие действия РФ прямо противоречат резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/316, решению Совета управляющих МАГАТЭ и базовым принципам Агентства по ядерной безопасности и защищенности. Особую обеспокоенность в Украине вызывают заявления российской стороны о якобы технической готовности энергоблока к работе. В Минэнерго отметили, что в условиях потери Каховского водохранилища, системных перебоев внешнего электропитания в результате обстрелов и других факторов, возобновление эксплуатации реакторов "сознательно безответственны и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями".