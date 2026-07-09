В Офісі президента розкрили, що зірвало фінал переговорів із Росією

Україна та Росія змогли досягти суттєвого прогресу під час роботи над механізмами можливого припинення вогню, проте переговорний процес зупинився через відсутність політичних рішень. Про це розповів перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, значну частину роботи було виконано спеціальною військовою групою, яка займалася розробкою практичних механізмів контролю за потенційним перемир'ям. Саме ця команда опрацьовувала технічні деталі, без яких реалізація будь-яких політичних домовленостей була б неможливою.

Кислиця зазначив, що йшлося не лише про взаємодію українських та російських військових. В обговореннях також враховувалася майбутня міжнародна система моніторингу, яка мала включати супутникове спостереження, повітряний контроль, електронні засоби фіксації та інші інструменти перевірки дотримання домовленостей.

Одним із перших завдань переговорників стало узгодження базових термінів. За словами представника Банкової, сторонам довелося виробити єдине розуміння таких понять, як "припинення вогню", "дотикова лінія" та інших ключових визначень, щоб уникнути різних трактувань у разі реалізації угод.

Кислиця повідомив, що під час переговорів у Женеві вдалося досягти принципової згоди щодо майбутньої системи верифікації. Більше того, команда президента США Дональда Трампа підтвердила готовність брати участь у цьому процесі.

Однак, незважаючи на виконану роботу, сторони зіштовхнулися з політичними питаннями, які військові самостійно вирішити не могли. За оцінкою Кислиці, фахівці виконали близько 90% необхідної підготовки, але остаточне просування переговорів виявилося неможливим без рішень на рівні найвищого політичного керівництва. Окремо він наголосив на внеску начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, який, за його словами, ефективно представляв українську сторону на переговорах.

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