Готов ли Путин на компромисс по Украине от Трампа: на Западе раскрыли планы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и, напротив, рассматривает возможность дальнейшей эскалации войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, имеющих тесные контакты с Кремлем.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, последние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и портовой инфраструктуре не заставили Москву изменить позицию. Напротив, они лишь укрепили решимость российского руководства продолжать военные действия.

Два источника утверждают, что вероятность нового витка эскалации в ближайшие месяцы остается высокой. Один из них, регулярно встречающийся с Путиным, сообщил, что российский лидер по-прежнему считает своей главной задачей полный захват Донецкой области. Несмотря на замедление продвижения российских войск, Кремль не намерен отказываться от этой цели.

По информации Reuters, Путин также отверг предложения отдельных советников, которые допускали возможность прекращения огня по нынешней линии фронта. Вместо этого он якобы продолжает настаивать на достижении ощутимого военного результата, который можно было бы представить как победу.

В Кремле официально отвергают подобные оценки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы открыта к мирному урегулированию, однако обладает достаточными ресурсами для продолжения войны.

В то же время высокопоставленный источник в украинской власти сообщил Reuters, что данные украинской разведки свидетельствуют об обратном. По его словам, Москва продолжает готовиться к новым военным операциям против Украины, а также рассматривает различные сценарии дальнейшей эскалации, что подтверждает отсутствие реальной готовности Кремля к прекращению боевых действий.

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