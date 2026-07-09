Почему США заговорили о преимуществах Украины на поле боя: будет ли перелом в войне

Разговор Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО в Анкаре был удивительно удачным. По сути мы получили все, на что можно было бы надеяться. Но есть один нюанс: нам нужно дождаться разговора Трамп-Путин. И только тогда можно делать какие-то промежуточные выводы, в том числе о том, дадут ли нам лицензию на Патриоты. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

Эксперт объясняет, дело в том, что примерно месяц назад все начали фиксировать изменение позиции США по отношению к Украине. В Вашингтоне понимают, что переговоры находятся в тупике и в США нет рычагов влияния на РФ, чтобы остановить танкерный флот, а затем и заставить Путина к переговорам, но для республиканцев электорально невыгодно показать слабость Трампа. Именно поэтому было принято решение сменить риторику. И теперь в США на самом высоком уровне говорят об изменениях на поле боя, о преимуществах Украины и, самое главное, о том, что у Путина и Зеленского должны вдвоем, за столом переговоров, решить вопрос мира. Однако один на один – это очень рискованная история.

"Плохо это или хорошо, речь об изменении риторики, то ответ прост – это лучше, чем было раньше, но это точно не о мирных переговорах. То, что этот излом произошел – это, безусловно, плюс. Потому как минимум некоторое время команда Трампа вынуждена будет играть в эту игру, если хочет не наделать проблем с выборами", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — саммит НАТО в Турции стал площадкой для неожиданного изменения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Если еще несколько месяцев назад американский лидер открыто критиковал Владимира Зеленского, то теперь его заявления повлекли за собой осторожный оптимизм среди европейских союзников, увидевших признаки возможного пересмотра политики Вашингтона.



