Чому США за говорили про переваги України на полі бою: чи буде злам у війні

Розмова Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі була напрочуд вдалою. По суті, ми отримали все, на що можна було б сподіватися. Але є один нюанс: нам потрібно дочекатися розмови Трамп-Путін. І лише тоді можна робити якісь проміжкові висновки, зокрема й про те, чи дадуть нам ліцензію на Патріоти. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт пояснює, справа в тому, що приблизно місяць тому всі почали фіксувати зміну позиції США щодо України. У Вашингтоні розуміють, що переговори знаходяться в глухому куті і в США немає важелів впливу на РФ, щоб зупинити танкерний флот, а відтак і змусити Путіна до переговорів, але для республіканців електорально невигідно показати слабкість Трампа. Саме тому було прийнято рішення змінити риторику. І тепер В США на найвищому рівні говорять про зміни на полі бою, про переваги України і, найголовніше, про те, що Путін та Зеленський мають вдвох, за столом переговорів, вирішити питання миру. Проте один на один – це дуже ризикована історія.

"Погано це чи добре, мова про зміну риторики, то відповідь проста – це краще ніж було раніше, але це точно не про мирні переговори. Те, що цей злам відбувся – це, безумовно, плюс. Бо, як мінімум, певний час команда Трампа змушена буде грати в цю гру, якщо хоче не наробити проблем з виборами", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" - саміт НАТО в Туреччині став майданчиком для несподіваної зміни риторики президента США Дональда Трампа щодо України. Якщо ще кілька місяців тому американський лідер відкрито критикував Володимира Зеленського, то тепер його заяви спричинили обережний оптимізм серед європейських союзників, які побачили ознаки можливого перегляду політики Вашингтона.



