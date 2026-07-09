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Чи готовий Путін на компроміс по Україні від Трампа: на Заході розкрили плани Кремля

Джерела, близькі до російського керівництва, стверджують, що господар Кремля вимагає захоплення всього Донбасу і не розглядає припинення війни найближчим часом

9 липня 2026, 13:52
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на мирні переговори з Україною і навпаки розглядає можливість подальшої ескалації війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які мають тісні контакти з Кремлем.

Чи готовий Путін на компроміс по Україні від Трампа: на Заході розкрили плани Кремля

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників агентства, останні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах та портовій інфраструктурі не змусили Москву змінити позицію. Навпаки, вони лише зміцнили рішучість російського керівництва продовжувати військові дії.

Два джерела стверджують, що ймовірність нового витка ескалації найближчими місяцями залишається високою. Один з них, який регулярно зустрічається з Путіним, повідомив, що російський лідер, як і раніше, вважає своїм головним завданням повне захоплення Донецької області. Незважаючи на уповільнення просування російських військ, Кремль не має наміру відмовлятися від цієї мети.

За інформацією Reuters, Путін також відкинув пропозиції окремих радників, які припускали можливість припинення вогню по нинішній лінії фронту. Натомість він нібито продовжує наполягати на досягненні відчутного воєнного результату, який можна було б уявити як перемогу.

У Кремлі офіційно відкидають такі оцінки. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито відкрита до мирного врегулювання, проте має достатні ресурси для продовження війни.

Водночас високопоставлене джерело в українській владі повідомило Reuters, що дані української розвідки свідчать про інше. За його словами, Москва продовжує готуватися до нових військових операцій проти України, а також розглядає різні сценарії подальшої ескалації, що підтверджує відсутність реальної готовності Кремля до припинення бойових дій.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/putin-likely-escalate-ukraine-war-despite-trump-peace-push-sources-say-2026-07-09/
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