В Офисе президента раскрыли, что сорвало финал переговоров с Россией

Украина и Россия смогли добиться существенного прогресса во время работы над механизмами возможного прекращения огня, однако переговорный процесс остановился из-за отсутствия политических решений. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, значительная часть работы была выполнена специальной военной группой, которая занималась разработкой практических механизмов контроля за потенциальным перемирием. Именно эта команда прорабатывала технические детали, без которых реализация любых политических договоренностей была бы невозможной.

Кислица отметил, что речь шла не только о взаимодействии украинских и российских военных. В обсуждениях также учитывалась будущая международная система мониторинга, которая должна была включать спутниковое наблюдение, воздушный контроль, электронные средства фиксации и другие инструменты проверки соблюдения договоренностей.

Одной из первых задач переговорщиков стало согласование базовых терминов. По словам представителя Банковой, сторонам пришлось выработать единое понимание таких понятий, как "прекращение огня", "линия соприкосновения" и других ключевых определений, чтобы избежать различных трактовок в случае реализации соглашений.

Кислица сообщил, что во время переговоров в Женеве удалось достичь принципиального согласия относительно будущей системы верификации. Более того, команда президента США Дональда Трампа подтвердила готовность участвовать в этом процессе.

Однако, несмотря на проделанную работу, стороны столкнулись с политическими вопросами, которые военные самостоятельно решить не могли. По оценке Кислицы, специалисты выполнили около 90% необходимой подготовки, но окончательное продвижение переговоров оказалось невозможным без решений на уровне высшего политического руководства. Отдельно он отметил вклад начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, который, по его словам, эффективно представлял украинскую сторону на переговорах.

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