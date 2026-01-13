logo_ukra

В одному з регіонів РФ катастрофа небаченого масштабу: населення просять евакуюватися
В одному з регіонів РФ катастрофа небаченого масштабу: населення просять евакуюватися

Бєлгородська область РФ вперше за весь час війни з Україною зіткнулася з такими масштабними проблемами в електропостачанні

13 січня 2026, 13:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Жителям Бєлгородської області, які залишилися без електрики та опалення через удари по енергетичних об'єктах, рекомендується тимчасово переїхати в інші регіони. Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков, підкресливши критичний стан енергетичної інфраструктури в регіоні, повідомляє TMT.

В одному з регіонів РФ катастрофа небаченого масштабу: населення просять евакуюватися

Фото: з відкритих джерел

Гладков назвав ситуацію з енергопостачанням в області "практично катастрофічною" і зазначив, що після інциденту було проведено термінову нараду з урядом та місцевими керівниками. За його словами, відновити електропостачання в повному обсязі через резервні генератори неможливо. Ба більше, він попередив, що існує реальна загроза повного знеструмлення Бєлгородщини, де проживає близько 1,5 мільйона осіб.

"Якщо є можливість, переїжджайте, відвозьте дітей до родичів, в райони, де є електрика та тепло", — закликав губернатор. Він також додав, що у разі подальших проблем з постачанням енергії, людей буде переміщено до тих муніципалітетів, що здатні прийняти великі потоки переселенців, або в інші регіони Росії. 

Гладков підкреслив, що такого масштабного відключення електроенергії в Бєлгородській області не траплялося з початку війни Росії проти України.

До цього моменту понад півмільйона жителів регіону вже залишилися без електроенергії та тепла. Причиною цього став обстріл, що стався 14 грудня, коли були серйозно пошкоджені об'єкти інфраструктури, зокрема теплоелектроцентраль "Луч", що забезпечує місто теплоенергією.

Портал "Коментарі" вже писав, що сильні морози не залишають Україну, і найближчим часом значного потепління не буде. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, значні зміни у погоді очікуються лише в третій декаді січня. Однак навіть тоді мінусові температури все ще будуть зберігатися



