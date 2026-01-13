На потепління чекати не варто: українців приголомшили заявою про погоду найближчим часом

Сильні морози не залишають Україну, і найближчим часом значного потепління не буде. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, значні зміни у погоді очікуються лише в третій декаді січня. Однак навіть тоді мінусові температури все ще будуть зберігатися.

Фото: з відкритих джерел

Наразі, в найближчі кілька днів, опадів не прогнозується. Погода залишатиметься зимовою, з холодними ночами і морозами вдень у більшості регіонів країни. Лише на південь та південний схід країни, а також у Закарпатті, буде дещо тепліше.

Птуха зазначила, що на таку погоду впливає поєднання високого атмосферного тиску на поверхні землі і холодних мас повітря на великих висотах. Підвищення атмосферного тиску дозволить утримувати переважно суху погоду без опадів по всій території України.

В Карпатах та на Закарпатті, за прогнозом, температура може знизитися ще більше, а 15-16 січня очікується невеликий сніг, який не зачепить північно-західні області країни. Вже 16 січня опади будуть охоплювати більшу частину території України.

Друга декада січня обіцяє залишитися прохолодною, з температурами, що на кілька градусів нижчі за кліматичну норму. Морози триватимуть протягом всього місяця. Лише в третій декаді січня можливе помірне потепління, однак морози ще будуть присутні.

На початку зими синоптики прогнозували середні температури на зимові місяці, порівнюючи їх із кліматичними нормами. За попередніми розрахунками, грудень мав бути теплішим за норму, січень — на півтора градуса нижче за норму, а лютий, ймовірно, буде в межах норми або навіть теплішим за звичайне.

