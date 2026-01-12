Російська мова зазнала небаченого приниження: стало відомо про кардинальне рішення

У Верховній Раді зареєстровано нову законодавчу ініціативу, яка стосується мовного питання у сфері приватної середньої освіти. Група народних депутатів пропонує законодавчо обмежити можливість викладання у приватних школах мовою країни, яку український парламент офіційно визнав державою-агресором.

Фото: з відкритих джерел

Відповідний проєкт закону під номером 14361 вже опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради. Документ передбачає заборону використання державної або офіційної мови країни-агресора чи окупанта як мови освітнього процесу в приватних навчальних закладах.

Законодавча ініціатива пропонує внести зміни до частини десятої статті 5 закону "Про повну загальну середню освіту". Наразі ця норма дозволяє приватним школам самостійно обирати мову навчання. Автори законопроєкту пропонують встановити виняток, який унеможливить використання мови держави-агресора в освітньому процесі.

У пояснювальній записці зазначається, що запропоновані зміни покликані узгодити мовну політику в системі освіти. Зокрема, ініціатива корелює з положеннями закону "Про дошкільну освіту", ухваленого в червні 2024 року. Згідно з ним, з 1 січня 2025 року у приватних закладах дошкільної освіти вже заборонено використовувати мову країни-агресора.

Таким чином, новий законопроєкт має на меті забезпечити єдиний підхід до мовних стандартів на всіх освітніх рівнях — від дитячих садків до шкіл. У разі ухвалення документ набуде чинності наступного дня після його офіційного оприлюднення.

Серед авторів ініціативи — народні депутати Наталія Піпа (фракція "Голос"), Ігор Гузь (депутатська група "За майбутнє") та Володимир В’ятрович ("Європейська солідарність").

