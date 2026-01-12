Русский язык испытал невиданное унижение: стало известно о кардинальном решении

В Верховной Раде зарегистрирована новая законодательная инициатива, касающаяся языкового вопроса в сфере частного среднего образования. Группа народных депутатов предлагает законодательно ограничить возможность преподавания в частных школах на языке страны, которую украинский парламент официально признал государством-агрессором.

Соответствующий проект закона под номером 14361 уже опубликован на официальном портале Верховной Рады. Документ предусматривает запрет на использование государственного или официального языка страны-агрессора или оккупанта как языка образовательного процесса в частных учебных заведениях.

Законодательная инициатива предлагает внести изменения в часть десятой статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". В настоящее время эта норма позволяет частным школам самостоятельно выбирать язык обучения. Авторы законопроекта предлагают установить исключение, которое исключит возможность использования языка государства-агрессора в образовательном процессе.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения призваны согласовать языковую политику в системе образования. В частности, инициатива коррелирует с положениями закона "О дошкольном образовании", принятого в июне 2024 года. Согласно ему, с 1 января 2025 г. в частных заведениях дошкольного образования уже запрещено использовать язык страны-агрессора.

Таким образом, новый законопроект стремится обеспечить единый подход к языковым стандартам на всех образовательных уровнях — от детских садов до школ. В случае принятия документа вступит в силу на следующий день после его официального обнародования.

Среди авторов инициативы — народные депутаты Наталья Пипа (фракция "Голос"), Игорь Гузь (депутатская группа "За будущее") и Владимир Вятрович ("Европейская солидарность").

