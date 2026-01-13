logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Погода влаштує серйозне випробування: українців ошелешили прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

Погода влаштує серйозне випробування: українців ошелешили прогнозом

Наразі не слід очікувати істотного потепління, але й подальшого зниження температури не передбачається

13 січня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сильні морози не залишають Україну, і найближчим часом значного потепління не буде. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, значні зміни у погоді очікуються лише в третій декаді січня. Однак навіть тоді мінусові температури все ще будуть зберігатися.

Погода влаштує серйозне випробування: українців ошелешили прогнозом

Фото: з відкритих джерел

Наразі, в найближчі кілька днів, опадів не прогнозується. Погода залишатиметься зимовою, з холодними ночами і морозами вдень у більшості регіонів країни. Лише на південь та південний схід країни, а також у Закарпатті, буде дещо тепліше.

Птуха зазначила, що на таку погоду впливає поєднання високого атмосферного тиску на поверхні землі і холодних мас повітря на великих висотах. Підвищення атмосферного тиску дозволить утримувати переважно суху погоду без опадів по всій території України.

В Карпатах та на Закарпатті, за прогнозом, температура може знизитися ще більше, а 15-16 січня очікується невеликий сніг, який не зачепить північно-західні області країни. Вже 16 січня опади будуть охоплювати більшу частину території України.

Друга декада січня обіцяє залишитися прохолодною, з температурами, що на кілька градусів нижчі за кліматичну норму. Морози триватимуть протягом всього місяця. Лише в третій декаді січня можливе помірне потепління, однак морози ще будуть присутні.

На початку зими синоптики прогнозували середні температури на зимові місяці, порівнюючи їх із кліматичними нормами. За попередніми розрахунками, грудень мав бути теплішим за норму, січень — на півтора градуса нижче за норму, а лютий, ймовірно, буде в межах норми або навіть теплішим за звичайне.

 Портал "Коментарі" раніше писав, що у Верховній Раді зареєстровано нову законодавчу ініціативу, яка стосується мовного питання у сфері приватної середньої освіти. Група народних депутатів пропонує законодавчо обмежити можливість викладання у приватних школах мовою країни, яку український парламент офіційно визнав державою-агресором.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини