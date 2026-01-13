В одном из регионов РФ крушение невиданного масштаба: население просят эвакуироваться

Жителям Белгородской области, оставшимся без электричества и отопления из-за ударов по энергетическим объектам, рекомендуется временно переехать в другие регионы. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков, подчеркнув критическое состояние энергетической инфраструктуры в регионе, сообщает TMT.

Фото: из открытых источников

Гладков назвал ситуацию с энергоснабжением в области "практически катастрофической" и отметил, что после инцидента было проведено срочное совещание с правительством и местными руководителями. По его словам, возобновить электроснабжение в полном объеме через резервные генераторы невозможно. Более того, он предупредил, что существует реальная угроза полного обесточивания Белгородщины, где проживает около 1,5 миллиона человек.

"Если есть возможность, переезжайте, отвозите детей к родственникам, в районы, где есть электричество и тепло", — призвал губернатор. Он также добавил, что в случае дальнейших проблем с поставкой энергии, люди будут перемещены в те муниципалитеты, которые способны принять большие потоки переселенцев, или в другие регионы России.

Гладков подчеркнул, что столь масштабного отключения электроэнергии в Белгородской области не случалось с начала войны России против Украины.

К настоящему моменту более полумиллиона жителей региона уже остались без электроэнергии и тепла. Причиной этого стал обстрел, произошедший 14 декабря, когда были серьезно повреждены объекты инфраструктуры, в том числе теплоэлектроцентраль "Луч", обеспечивающая город теплоэнергией.

Портал "Комментарии" уже писал, что сильные морозы не покидают Украину, и в ближайшее время значительного потепления не будет. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Наталии Птухи, значительные изменения в погоде ожидаются только в третьей декаде января. Однако даже тогда минусовые температуры все еще будут сохраняться