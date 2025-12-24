В Одесі заявили про екологічну катастрофу після російських ударів по порту «Південний»

На узбережжі Одеси триває порятунок сотень птахів, які постраждали внаслідок витоку рослинної олії з резервуарів у порту "Південний", пошкоджених під час російських ударів по портовій інфраструктурі.

В Одесі постраждали птахи після удару РФ по портовій інфраструктурі. Фото: з відкритих джерел

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков звернувся до мешканців міста із закликом допомогти врятувати пернатих та доставляти їх до зоопарку. Наслідки російських ударів, за його словами, спричинили жахливу екологічну катастрофу.

"Внаслідок ударів РФ стався витік олії і зараз на одеських пляжах дуже багато постраждалих птахів. Деякі з них ще можуть бути врятовані – їх досить велика кількість. Тому прошу вас, якщо бачите на пляжі птаха, який потребує допомоги, який залип в олію, кладіть у коробку та везіть до зоопарку" — наголосив Біляков у відеозверненні.

На території зоопарку організували спеціальний пункт прийому: птахів там очищають від олії, миють та сушать. Після цього пернаті проходитимуть реабілітацію і згодом будуть випущені в природне середовище. Директор зоопарку наголосив, що діяти потрібно максимально швидко, адже від оперативності залежить життя пернатих.

До зоопарку вже доставили десятки птахів, зокрема пірникозу велику (норця великого) та пірникозу червоношию.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, лише за ранок до установи привезли понад 200 постраждалих птахів. Фахівці зоопарку також просять громадян, які самостійно відмили та висушили птахів, усе одно передавати їх спеціалістам. Перед поверненням у дику природу птахам необхідні правильне вигодовування та реабілітація — без цього вони можуть загинути.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що забруднення зафіксоване в межах Одеського району. Причиною стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією під час масованих атак Росії по портовій інфраструктурі. Частина олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману та далі в море.

"Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень", — зазначив Кіпер.

Нині, за його словами, здійснюється постійний моніторинг стану води, екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучені додаткові насоси та помпи.

Щоб запобігти подальшому поширенню забруднення, адміністрація морського порту "Південний" перекрила портовий канал двома шарами бонових загороджень. До ліквідації наслідків залучено спеціалізований флот і судна для збору забруднень з поверхні води.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські загарбники завдали нових ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Ворог знову масовано атакував балістичними ракетами. В ОВА повідомили про сімох загиблих людей та 15 поранених.