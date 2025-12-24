В Одессе заявили об экологической катастрофе после российских ударов по порту «Южный»

На побережье Одессы идет спасение сотен птиц, пострадавших в результате утечки растительного масла из резервуаров в порту "Южный", поврежденных во время российских ударов по портовой инфраструктуре.

В Одессе пострадали птицы после удара РФ по портовой инфраструктуре. Фото: из открытых источников

Директор Одесского зоопарка Игорь Биляков обратился к жителям города с призывом помочь спасти пернатых и доставлять их в зоопарк. Последствия российских ударов, по его словам, повлекли за собой ужасную экологическую катастрофу.

"В результате ударов РФ произошла утечка масла и сейчас на одесских пляжах очень много пострадавших птиц. Некоторые еще могут быть спасены – их достаточно большое количество. Поэтому прошу вас, если видите на пляже птицу, которая нуждается в помощи, залипшей в масло, кладите в коробку и везите в зоопарк" — подчеркнул Биляков в видеообращении.

На территории зоопарка был организован специальный пункт приема: птиц там очищают от масла, моют и сушат. После этого пернатые будут проходить реабилитацию и впоследствии будут выпущены в природную среду. Директор зоопарка подчеркнул, что действовать нужно максимально быстро, ведь от оперативности зависит жизнь пернатых.

В зоопарк уже доставили десятки птиц, в том числе пирникозу большую (норца большого) и пирникозу красношеею.

По информации местных Telegram-каналов, только за утро в заведение привезли более 200 пострадавших птиц. Специалисты зоопарка также просят граждан, самостоятельно отмывших и высушивших птиц, все равно передавать их специалистам. Перед возвращением в дикую природу птицам необходимо правильное вскармливание и реабилитация – без этого они могут погибнуть.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что загрязнение зафиксировано в пределах Одесского района. Причиной послужило повреждение резервуаров с подсолнечным маслом во время массированных атак России по портовой инфраструктуре. Часть масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана и дальше в море.

"Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли производиться лишь частично — исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапную установку боновых заграждений", — отметил Кипер.

В настоящее время, по его словам, осуществляется постоянный мониторинг состояния воды, экологическая инспекция фиксирует нанесенный окружающей среде ущерб. Побережье ограждено, привлечены дополнительные насосы и помпы.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения, администрация морского порта "Южный" перекрыла портовый канал двумя слоями боновых заграждений. К ликвидации последствий привлечены специализированный флот и суда для сбора загрязнений с поверхности воды.

Как сообщал портал "Комментарии", российские захватчики нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одесщины. Враг снова массированно атаковал баллистическими ракетами. В ОВА сообщили о семи погибших людях и 15 раненых.