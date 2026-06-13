“В Одесі влаштували флешмоб із російськими прапорами”: що відомо

Російська влада та кремлівські пропагандисти неодноразово заявляли про наміри захопити Одесу. На тлі цього повсякчас з’являються ворожі вкиди про настрої українців. Черговий російський фейк спростували аналітики Центру стратегічних комунікацій.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Ворожа пропаганда в проросійських акаунтах у Threads поширює інформацію, нібито “мешканці одного з житлових будинків Одеси влаштували флешмоб із російськими прапорами”.

Насправді, як зазначають аналітики, це грубий фейк. Уважні користувачі соцмереж помітили невідповідності у відео та перевірили його походження.

У Центрі наголошують: зворотний пошук за зображенням показав, що кадри не мають жодного стосунку до Одеси. Насправді відео було зняте у російському Хабаровську під час місцевої акції з використанням російських прапорів.

“Пропагандисти навмисно змінили контекст ролика, щоб створити враження нібито проросійських настроїв серед жителів українських міст. Це черговий приклад інформаційної маніпуляції, коли старі або сторонні відео видають за актуальні події в Україні”, — резюмували в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширювала чергову фейкову інформацію — відео від імені правозахисної організації Human Rights Watch.

У ньому, як зазначили в Центрі протидії дезінформації, стверджується, начебто українські чоловіки використовують жінок і дітей як “живий щит” під час спроб перетнути кордон через річку Тису. Насправді Human Rights Watch не публікувала жодних подібних заяв чи звітів.



