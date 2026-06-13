"В Одессе устроили флешмоб с российскими флагами": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российские власти и кремлевские пропагандисты неоднократно заявляли о намерениях захватить Одессу. На фоне этого постоянно появляются вражеские вбросы о настроениях украинцев. Очередной российский фейк опровергли аналитики Центра стратегических коммуникаций.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами".
На самом деле, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Внимательные пользователи соцсетей заметили несоответствия видео и проверили его происхождение.
В Центре отмечают: обратный поиск по изображению показал, что кадры не имеют никакого отношения к Одессе. На самом деле, видео было снято в российском Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла очередную фейковую информацию — видео от имени правозащитной организации Human Rights Watch.
В нем, как отметили в Центре противодействия дезинформации, утверждается, будто украинские мужчины используют женщин и детей как "живой щит" при попытках пересечь границу через реку Тису. На самом деле, Human Rights Watch не публиковала никаких подобных заявлений или отчетов.