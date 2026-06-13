"В Одессе устроили флешмоб с российскими флагами": что известно

Российские власти и кремлевские пропагандисты неоднократно заявляли о намерениях захватить Одессу. На фоне этого постоянно появляются вражеские вбросы о настроениях украинцев. Очередной российский фейк опровергли аналитики Центра стратегических коммуникаций.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами".

На самом деле, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Внимательные пользователи соцсетей заметили несоответствия видео и проверили его происхождение.

В Центре отмечают: обратный поиск по изображению показал, что кадры не имеют никакого отношения к Одессе. На самом деле, видео было снято в российском Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.

"Пропагандисты намеренно изменили контекст ролика, чтобы создать впечатление пророссийских настроений среди жителей украинских городов. Это очередной пример информационной манипуляции, когда старые или посторонние видео выдают за актуальные события в Украине", — резюмировали в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла очередную фейковую информацию — видео от имени правозащитной организации Human Rights Watch.

В нем, как отметили в Центре противодействия дезинформации, утверждается, будто украинские мужчины используют женщин и детей как "живой щит" при попытках пересечь границу через реку Тису. На самом деле, Human Rights Watch не публиковала никаких подобных заявлений или отчетов.



