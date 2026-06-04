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“На кордоні розстрілюють уже цілі сім’ї”: що відомо

Пропагандисти Кремля поширюють фейкове відео нібито про розстріли родин на кордоні

4 червня 2026, 16:44
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Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює чергову фейкову інформацію — відео від імені правозахисної організації Human Rights Watch. 

“На кордоні розстрілюють уже цілі сім’ї”: що відомо

Кордон. Фото портал "Коментарі"

У ньому, як зазначили в Центрі протидії дезінформації, стверджується, начебто українські чоловіки використовують жінок і дітей як “живий щит” під час спроб перетнути кордон через річку Тису. Розрахунок, як зазначають пропагандисти Кремля, що прикордонники не стрілятимуть по родинах.

Далі, як пояснили в ЦПД, автори вкиду стверджують, що українські прикордонники нібито все одно розстрілюють цілі сімʼї, а від початку року таким чином загинули “76 родин”.

“Насправді Human Rights Watch не публікувала жодних подібних заяв чи звітів. Пропагандисти традиційно імітують стиль авторитетних міжнародних організацій, аби надати своєму вкиду видимості достовірності. Жодних реальних джерел, які б підтверджували наведену статистику, не існує”, — спростували фейк аналітики Центру.

Також у ЦПД зазначають, що раніше розповідали про систематичну практику РФ створювати фейки від імені західних медіа та правозахисних організацій задля легітимізації власних інформаційних вкидів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти не припиняють поширювати фейкові новини про президента України Володимира Зеленського та його родину. У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий фейк.

Пропагандистські ресурси РФ пишуть, що нібито “дітей президента України Володимира Зеленського таємно вивезли за кордон до початку повномасштабної війни, використавши чужі документи”. Аналітики Центру зазначають, що інформація неправдива.




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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02nDUamfgMdvmAnkrdCrG7fYiip2pKasa5cJWTuREZKxXnkNukvgwfxGwAHo1Fq8aVl
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