Головна Новини Суспільство Скандали "Дітей Зеленського вивезли за кордон до початку війни під чужими документами": що відомо
“Дітей Зеленського вивезли за кордон до початку війни під чужими документами”: що відомо

Спростовано черговий фейк ворожої пропаганди про родину президента Зеленського

1 червня 2026, 17:29
Кречмаровская Наталия

Російські пропагандисти не припиняють поширювати фейкові новини про президента України Володимира Зеленського та його родину. У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий фейк.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Пропагандистські ресурси РФ пишуть, що нібито “дітей президента України Володимира Зеленського таємно вивезли за кордон до початку повномасштабної війни, використавши чужі документи”. Аналітики Центру зазначають, що інформація неправдива.

"Насправді: це типовий пропагандистський фейк без жодних підтверджених фактів, документів чи незалежних джерел. Немає жодних доказів або офіційних підтверджень, що діти Зеленського використовували підроблені документи або змінювали особисті дані для перетину кордону. Твердження про “масову втечу родини” та “таємні маршрути” базуються на анонімних вигадках і не підкріплені жодними даними прикордонних служб чи міжнародних структур”, — наголошують в Центрі. 

Аналітики зазначають, що характерною ознакою інформаційної маніпуляції є використання образливих прізвиськ, емоційних формулювань і “свідчень продавців” без перевірки. 

Російські медіа регулярно тиражують подібні сюжети — це є частиною кампанії з дискредитації українського керівництва та створення образу “корумпованої еліти, що тікає”.

В Центрі нагадали, що адміністрація Путіна поставила російським спецслужбам, МЗС та підконтрольним медіа завдання максимально поширювати в українському та європейському інформаційному просторі дискредитацію президента України, його команди та членів родини.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про спростування фейків російської пропаганди про роботу ТЦК.




Джерело: https://t.me/spravdi/55639
