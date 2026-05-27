“ТЦК починають працювати з неповнолітніми дівчатами": що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російські пропагандисти не припиняють інформаційну війну — намагаються розхитати ситуацію в Україні та пояснити свої удари по цивільних об’єктах.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда запустила фейк про те, що ТЦК нібито отримали завдання набирати неповнолітніх дівчат віком від 16 років для чотирирічного очного навчання “методам партизанської війни та диверсій”. Навчання нібито буде проводитися на базі провідних українських університетів.
Зазначається, що мета цього вкиду вписується у загальну стратегію РФ з виправдання терору проти цивільних українців.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що допомога від Сполучених Штатів Америки відчутна та необхідна Україні. Російська пропаганда намагається маніпулювати інформацією на цій темі, щоб посіяти паніку серед українців.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у мережі поширюють маніпуляції про нібито “припинення підтримки” України з боку США.