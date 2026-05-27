“ТЦК починають працювати з неповнолітніми дівчатами": що відомо

Російські пропагандисти не припиняють інформаційну війну — намагаються розхитати ситуацію в Україні та пояснити свої удари по цивільних об’єктах.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда запустила фейк про те, що ТЦК нібито отримали завдання набирати неповнолітніх дівчат віком від 16 років для чотирирічного очного навчання “методам партизанської війни та диверсій”. Навчання нібито буде проводитися на базі провідних українських університетів.

“Насправді це чергова маячня російської пропаганди, жодних “спецфакультетів для неповнолітніх партизанок” в Україні немає, а ТЦК та СП не займаються набором студентів. У вишах і коледжах лише вводять дисципліну “Основи національного спротиву”, яка не передбачає складання студентами військової присяги, проходження медичного огляду, здобуття ними військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов'язаного”, — спростували фейк аналітики Центру.

Зазначається, що мета цього вкиду вписується у загальну стратегію РФ з виправдання терору проти цивільних українців.

“Власні фантазії про “неповнолітніх диверсантів” кремль може використовувати для виправдання ударів по навчальних закладах та інших цивільних об’єктах”, — резюмували в Центрі.

