"ТЦК начинают работать с несовершеннолетними девушками": что известно

Российские пропагандисты не прекращают информационную войну – пытаются расшатать ситуацию в Украине и объяснить свои удары по гражданским объектам.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда запустила фейк о том, что ТЦК якобы получили задачу набирать несовершеннолетних девушек от 16 лет для четырехлетнего очного обучения "методам партизанской войны и диверсий". Обучение будет проводиться на базе ведущих украинских университетов.

"На самом деле это очередной бред российской пропаганды, никаких "спецфакультетов для несовершеннолетних партизанок" в Украине нет, а ТЦК и СП не занимаются набором студентов. В вузах и колледжах только вводят дисциплину "Основы национального сопротивления", которая не предусматривает принесение студентами военной присяги, прохождения медицинского осмотра, получения ими военно-учетной специальности или обретения статуса военнообязанного”, — опровергли фейк аналитики Центра.

Отмечается, что цель этого вброса вписывается в общую стратегию РФ по оправданию террора против украинцев.

"Собственные фантазии о "несовершеннолетних диверсантах" кремль может использовать для оправдания ударов по учебным заведениям и другим гражданским объектам", — резюмировали в Центре.

