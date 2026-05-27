"ТЦК начинают работать с несовершеннолетними девушками": что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты не прекращают информационную войну – пытаются расшатать ситуацию в Украине и объяснить свои удары по гражданским объектам.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда запустила фейк о том, что ТЦК якобы получили задачу набирать несовершеннолетних девушек от 16 лет для четырехлетнего очного обучения "методам партизанской войны и диверсий". Обучение будет проводиться на базе ведущих украинских университетов.
Отмечается, что цель этого вброса вписывается в общую стратегию РФ по оправданию террора против украинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что помощь от Соединенных Штатов Америки ощутима и необходима Украине. Российская пропаганда пытается манипулировать информацией по этой теме, чтобы посеять панику среди украинцев.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в сети распространяют манипуляции о якобы "прекращении поддержки" Украины со стороны США.