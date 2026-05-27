Война с Россией "ТЦК начинают работать с несовершеннолетними девушками": что известно
"ТЦК начинают работать с несовершеннолетними девушками": что известно

Враждебная пропаганда распространяет очередной фейк, чтобы создать основу для оправдания ударов по гражданским объектам

27 мая 2026, 22:16
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты не прекращают информационную войну – пытаются расшатать ситуацию в Украине и объяснить свои удары по гражданским объектам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда запустила фейк о том, что ТЦК якобы получили задачу набирать несовершеннолетних девушек от 16 лет для четырехлетнего очного обучения "методам партизанской войны и диверсий". Обучение будет проводиться на базе ведущих украинских университетов.

"На самом деле это очередной бред российской пропаганды, никаких "спецфакультетов для несовершеннолетних партизанок" в Украине нет, а ТЦК и СП не занимаются набором студентов. В вузах и колледжах только вводят дисциплину "Основы национального сопротивления", которая не предусматривает принесение студентами военной присяги, прохождения медицинского осмотра, получения ими военно-учетной специальности или обретения статуса военнообязанного”, — опровергли фейк аналитики Центра.

Отмечается, что цель этого вброса вписывается в общую стратегию РФ по оправданию террора против украинцев.

"Собственные фантазии о "несовершеннолетних диверсантах" кремль может использовать для оправдания ударов по учебным заведениям и другим гражданским объектам", — резюмировали в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что помощь от Соединенных Штатов Америки ощутима и необходима Украине. Российская пропаганда пытается манипулировать информацией по этой теме, чтобы посеять панику среди украинцев.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в сети распространяют манипуляции о якобы "прекращении поддержки" Украины со стороны США.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0LTv3DcncTAwkCpzJeSe9kQuxvi2v32DnwDBXzdqSfteLAwhkd4ypdyeprD5Q7cBZl
