Кречмаровская Наталия
Допомога від Сполучених Штатів Америки відчутна та необхідна Україні. Російська пропаганда намагається маніпулювати інформацією на цій темі, щоб посіяти паніку серед українців.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у мережі поширюють маніпуляції про нібито “припинення підтримки” України з боку США через те, що у проєкті бюджету на 2027 рік немає окремого рядка з назвою “Україна”.
Аналітики зазначають, що у грудні 2025 року Палата представників США ухвалила Закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає 800 млн дол. на 2026-2027 роки для американських оборонних компаній, які вироблятимуть озброєння для України — по 400 млн дол. щороку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що обмін військовополоненими, анонсований перед 9 травня так і не відбувся, хоча президент України Володимир Зеленський зазначав це як умову відмови від ударів по території Росії.
Політтехнолог Олег Постернак розповів, що в будь-яких обмінах є одне золоте правило — про нього потрібно повідомляти лише після факту того, що сталося. І Росія виставила США у слабкій позиції через заяви Трампа.