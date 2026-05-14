“США не планують допомагати Україні у 2027 році”: що відомо

Допомога від Сполучених Штатів Америки відчутна та необхідна Україні. Російська пропаганда намагається маніпулювати інформацією на цій темі, щоб посіяти паніку серед українців.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що у мережі поширюють маніпуляції про нібито “припинення підтримки” України з боку США через те, що у проєкті бюджету на 2027 рік немає окремого рядка з назвою “Україна”.

“Насправді: відсутність окремої згадки не означає припинення допомоги. Підтримка України у США фінансується не лише через бюджетні рядки, а й через окремі оборонні закони та програми, пояснює фактчекинговий проєкт Vox Check”, — повідомляють в Центрі.

Аналітики зазначають, що у грудні 2025 року Палата представників США ухвалила Закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає 800 млн дол. на 2026-2027 роки для американських оборонних компаній, які вироблятимуть озброєння для України — по 400 млн дол. щороку.

“Тобто фінансування допомоги Україні залишається закріпленим через окремі механізми, навіть якщо слово “Україна” не винесене окремим рядком у бюджетному документі”, — підсумували в Центрі.

