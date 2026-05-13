Це удар по Трампу: президент США сам віддав карти в руки Путіна

Обмін військовополоненими, анонсований перед 9 травня так і не відбувся, хоча президент України Володимир Зеленський зазначав це як умову відмови від ударів по території Росії.

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що в будь-яких обмінах є одне золоте правило — про нього потрібно повідомляти лише після факту того, що сталося.

“Тривалий час тему обмінів координував, наприклад, Кирило Буданов як начальник ГУР. А дуже важливим було посередництво Туреччини у свій час, та арабських країн. А тоді, коли Трамп публічно з піарметою оголошує про майбутній обмін, то у Росії виникає дуже зручний привід для того, щоб зловживати, керувати, впливати на цей трек, демонструючи слабкість в цьому випадку американців”, — пояснив експерт.

Постернак зауважив, якщо США взялись бути посередниками в цьому великому обміні і не довели цей кейс до кінця під час триденного перемир'я, то це удар по Трампу. Політтехнолог зауважив, що навряд чи всередині країни будуть так прискіпливо сприймати це, як в Україні. Однак підкреслив, що обміни не вимагають ніяких прев'ю, попередніх оголошень чи піару перед тим, як стався цей факт.

“Тепер Путін почав зловживати та маніпулювати цією темою, бо йому виявилося дуже зручно показати слабкість США. Він це зробив, формально звинувативши Київ”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що розмови про можливі територіальні поступки України Росії непоодинокі навіть у ЄС. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше припустив, що частина українських територій може залишитися під контролем РФ у межах майбутньої мирної угоди. Він пов'язав це із перспективою вступу України до ЄС.




