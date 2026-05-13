Це удар по Трампу: президент США сам віддав карти в руки Путіна

Кречмаровская Наталия
Обмін військовополоненими, анонсований перед 9 травня так і не відбувся, хоча президент України Володимир Зеленський зазначав це як умову відмови від ударів по території Росії.
Політтехнолог Олег Постернак розповів, що в будь-яких обмінах є одне золоте правило — про нього потрібно повідомляти лише після факту того, що сталося.
Постернак зауважив, якщо США взялись бути посередниками в цьому великому обміні і не довели цей кейс до кінця під час триденного перемир'я, то це удар по Трампу. Політтехнолог зауважив, що навряд чи всередині країни будуть так прискіпливо сприймати це, як в Україні. Однак підкреслив, що обміни не вимагають ніяких прев'ю, попередніх оголошень чи піару перед тим, як стався цей факт.
