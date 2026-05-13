Это удар по Трампу: президент США сам отдал карты в руки Путина

Обмен военнопленными, анонсированный до 9 мая так и не состоялся, хотя президент Украины Владимир Зеленский отмечал это как условие отказа от ударов по территории России.

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что в любых обменах есть одно золотое правило – о нем нужно сообщать только после случившегося.

"Длительное время тему обменов координировал, например, Кирилл Буданов как начальник ГУР. А очень важным было посредничество Турции в свое время и арабских стран. А когда Трамп публично с пиарцелью объявляет о предстоящем обмене, то у России возникает очень удобный повод для того, чтобы злоупотреблять, управлять, влиять на этот трек, демонстрируя слабость в этом случае американцев”, — объяснил эксперт.

Постернак отметил, что если США взялись быть посредниками в этом большом обмене и не довели этот кейс до конца во время трехдневного перемирия, то это удар по Трампу. Политтехнолог рассказал, что вряд ли внутри страны будут так придирчиво воспринимать это, как в Украине. Однако подчеркнул, что обмены не требуют никаких превью, предварительных объявлений или пиара перед тем, как произошел этот факт.

"Теперь Путин начал злоупотреблять и манипулировать этой темой, потому что ему оказалось очень удобно показать слабость США. Он это сделал, формально обвинив Киев", — подытожил эксперт.

