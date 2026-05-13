logo

BTC/USD

80172

ETH/USD

2283.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это удар по Трампу: президент США сам отдал карты в руки Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Это удар по Трампу: президент США сам отдал карты в руки Путина

Политтехнолог Постернак объяснил, почему Путин манипулирует большим обменом

13 мая 2026, 16:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Обмен военнопленными, анонсированный до 9 мая так и не состоялся, хотя президент Украины Владимир Зеленский отмечал это как условие отказа от ударов по территории России.

Это удар по Трампу: президент США сам отдал карты в руки Путина

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что в любых обменах есть одно золотое правило – о нем нужно сообщать только после случившегося.

"Длительное время тему обменов координировал, например, Кирилл Буданов как начальник ГУР. А очень важным было посредничество Турции в свое время и арабских стран. А когда Трамп публично с пиарцелью объявляет о предстоящем обмене, то у России возникает очень удобный повод для того, чтобы злоупотреблять, управлять, влиять на этот трек, демонстрируя слабость в этом случае американцев”, — объяснил эксперт.

Постернак отметил, что если США взялись быть посредниками в этом большом обмене и не довели этот кейс до конца во время трехдневного перемирия, то это удар по Трампу. Политтехнолог рассказал, что вряд ли внутри страны будут так придирчиво воспринимать это, как в Украине. Однако подчеркнул, что обмены не требуют никаких превью, предварительных объявлений или пиара перед тем, как произошел этот факт.

"Теперь Путин начал злоупотреблять и манипулировать этой темой, потому что ему оказалось очень удобно показать слабость США. Он это сделал, формально обвинив Киев", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разговоры о возможных территориальных уступках Украины России не единичны даже в ЕС. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предположил, что часть украинских территорий может остаться под контролем РФ в рамках предстоящего мирного соглашения. Он связал это с перспективой вступления Украины в ЕС. Искусственный интеллект спрогнозировал, если Украина уступит территории РФ, откажется ли российский лидер Владимир Путин от захвата в Украине новых территорий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zUTGD9xYYcI&t=327s
Теги:

Новости

Все новости