Главная Новости Общество Война с Россией "США не планируют помогать Украине в 2027 году": что известно
"США не планируют помогать Украине в 2027 году": что известно

Враг пытается посеять панику среди украинцев, манипулируя информацией

14 мая 2026, 20:28
Кречмаровская Наталия

Помощь от Соединенных Штатов Америки ощутима и необходима Украине. Российская пропаганда пытается манипулировать информацией по этой теме, чтобы посеять панику среди украинцев.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в сети распространяют манипуляции о якобы "прекращении поддержки" Украины со стороны США из-за того, что в проекте бюджета на 2027 год нет отдельной строки под названием "Украина".

"На самом деле: отсутствие отдельного упоминания не означает прекращения помощи. Поддержка Украины в США финансируется не только из-за бюджетных строчек, но и из-за отдельных оборонных законов и программ, объясняет фактчекинговый проект Vox Check", — сообщают в Центре.

Аналитики отмечают, что в декабре 2025 года Палата представителей США приняла Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. Документ предполагает 800 млн долл. на 2026-2027 годы для американских оборонных компаний, которые будут производить вооружение для Украины – по 400 млн долл. каждый год.

"То есть финансирование помощи Украине остается закрепленным через отдельные механизмы, даже если слово "Украина" не вынесено отдельной строкой в бюджетном документе", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что обмен военнопленными, анонсированный перед 9 мая так и не состоялся, хотя президент Украины Владимир Зеленский отмечал это как условие отказа от ударов по территории России.

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что в любых обменах есть одно золотое правило – о нем нужно сообщать только после случившегося. И Россия выставила США в слабой позиции из-за заявлений Трампа.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/55199
