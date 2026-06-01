"Детей Зеленского вывезли за границу до начала войны под чужими документами": что известно

Российские пропагандисты не прекращают распространять фейковые новости о президенте Украины Владимире Зеленском и его семье. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной фейк.

Пропагандистские ресурсы РФ пишут, что якобы "детей президента Украины Владимира Зеленского тайно вывезли за границу до начала полномасштабной войны, использовав чужие документы". Аналитики Центра отмечают, что информация неправдива.

"На самом деле: это типичный пропагандистский фейк без никаких подтвержденных фактов, документов или независимых источников. Нет никаких доказательств или официальных подтверждений, что дети Зеленского использовали поддельные документы или изменяли личные данные для пересечения границы. Утверждения о "массовом побеге семьи" и "тайных маршрутах" базируются на анонимных выдумках и не подкреплены никакими данными пограничных служб или международных структур", — отмечают в Центре.

Аналитики акцентируют, что характерным признаком информационной манипуляции является использование оскорбительных прозвищ, эмоциональных формулировок и показаний продавцов без проверки.

Российские медиа регулярно тиражируют подобные сюжеты — это часть кампании по дискредитации украинского руководства и создание образа “убегающей коррумпированной элиты”.

В Центре напомнили, что администрация Путина поставила российским спецслужбам, МИД и подконтрольным медиа задачу максимально распространять в украинском и европейском информационном пространстве дискредитацию президента Украины, его команды и членов семьи.

