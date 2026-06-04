"На границе расстреливают уже целые семьи": что известно

Российская пропаганда распространяет очередную фейковую информацию – видео от имени правозащитной организации Human Rights Watch.

Граница. Фото портал "Комментарии"

В нем, как отметили в Центре противодействия дезинформации, утверждается, будто украинские мужчины используют женщин и детей как "живой щит" при попытках пересечь границу через реку Тису. Расчет, как отмечают пропагандисты Кремля, пограничники не будут стрелять по семьям.

Далее, как объяснили в ЦПД, авторы вброса утверждают, что украинские пограничники якобы все равно расстреливают целые семьи, а с начала года таким образом погибли "76 семей".

"На самом деле Human Rights Watch не публиковала никаких подобных заявлений или отчетов. Пропагандисты традиционно имитируют стиль авторитетных международных организаций, чтобы придать своему вбросу видимость достоверности. Никаких реальных источников, подтверждающих приведенную статистику, не существует", — опровергли фейк аналитики Центра.

Также в ЦПДИ отмечают, что ранее рассказывали о систематической практике РФ создавать фейки от имени западных медиа и правозащитных организаций для легитимизации собственных информационных вбросов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты не прекращают распространять фейковые новости о президенте Украины Владимире Зеленском и его семье. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной фейк.

Пропагандистские ресурсы РФ пишут, что якобы "детей президента Украины Владимира Зеленского тайно вывезли за границу до начала полномасштабной войны, использовав чужие документы". Аналитики Центра отмечают, что информация неправдива.



