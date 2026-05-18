В Москві уже справжня паніка: на що скаржиться пропагандистка Симоньян

Україна завдала масованої атаки по Росії — вибухи лунали і в Москві. Росіяни в мережі пояснювали, що не очікували, що війна прийде і в їхнє місто. Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари по Росії тим, що Україна просто повертає війну туди, “звідки вона прийшла”. Однак росіянам це не подобається.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян в ефірі російського телебачення влаштувала “плач ярославни” через атаки українських дронів. Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

“Головна пропагандистка Кремля, яка ще у 2022 році розповідала про “Київ за два-три дні”, тепер скаржиться на життя під звуки тривог у Підмосков’ї”, — зазначають аналітики Центру.

Симоньян поскаржилась, що її діти місяцями сплять в коридорі та гардеробній.

“Схоже, війна, яку російська пропаганда роками продавала росіянам як "десь далеко", поступово дісталася і до тих, хто найбільше кричав про “удари по центрах ухвалення рішень” та “можемо повторить”, — зазначили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії заявили про фактичне припинення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У Кремлі неодноразово нагадували про головну умову — вивід ЗСУ з Донбасу. Українська сторона навіть не розглядає цю умову та просить західних лідерів посилити тиск на РФ.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович приголомшив новим прогнозом зазначив, що війна надовго. За його словами, ключ до миру — Донбас. І, зазначив він, сторони не мають наміру віддавати його один одному.



