Арестович шокував новим прогнозом: назвав головну причину продовження війни в Україні

Кречмаровская Наталия
В Росії заявили про фактичне припинення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У Кремлі неодноразово нагадували про головну умову — вивід ЗСУ з Донбасу. Українська сторона навіть не розглядає цю умову та просить західних лідерів посилити тиск на РФ.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович приголомшив новим прогнозом — зазначив, що війна надовго. За його словами, ключ до миру — Донбас. І, зазначив він, сторони не мають наміру віддавати його один одному.
За його словами, президент Україн Володимир Зеленський погоджується на зупинку війни по лінії розмежування. Це можна уявити як перемогу у війні — не втратили державність, не пішли на поступки агресору. До того ж за словами колишнього радника, тиснути на Зеленського складно.
Путіну при цьому нема чого запропонувати своїм громадянам як перемогу, без Донецької області. Однак це завдання складне і без мобілізації, навряд чи обійдеться. При цьому ще більше просідатиме економіка та громадська підтримка війни.
За його словами, гарячу фазу війни може бути зупинено, але не сам конфлікт. Він може тривати ще довгі роки — поки питання про причини не буде поставлене серйозно обома сторонами.
