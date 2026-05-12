Арестович шокував новим прогнозом: назвав головну причину продовження війни в Україні
Арестович шокував новим прогнозом: назвав головну причину продовження війни в Україні

Колишній радник Офісу президента Арестович розповів про головну причину, через яку не може завершитися війна в Україні

12 травня 2026, 21:56
Кречмаровская Наталия

В Росії заявили про фактичне припинення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У Кремлі неодноразово нагадували про головну умову — вивід ЗСУ з Донбасу. Українська сторона навіть не розглядає цю умову та просить західних лідерів посилити тиск на РФ. 

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович приголомшив новим прогнозом — зазначив, що війна надовго. За його словами, ключ до миру — Донбас. І, зазначив він, сторони не мають наміру віддавати його один одному.

“Неодноразово протягом року звучали заяви Зеленського про те, що Україна не вийде з території Донецької області, а від Путіна — що війну не буде зупинено, доки ВСУ не вийдуть за адміністративні кордони області”, — зауважив Арестович. 

За його словами, президент Україн Володимир Зеленський погоджується на зупинку війни по лінії розмежування. Це можна уявити як перемогу у війні — не втратили державність, не пішли на поступки агресору. До того ж за словами колишнього радника, тиснути на Зеленського складно. 

Путіну при цьому нема чого запропонувати своїм громадянам як перемогу, без Донецької області. Однак це завдання складне і без мобілізації, навряд чи обійдеться. При цьому ще більше просідатиме економіка та громадська підтримка війни.

“Для Росії ця війна вкрай невдала. Придбання не компенсують витрати. Для України ця війна – катастрофа: демографічна, економічна, інфраструктурна і не лише. І війну треба закінчувати не після отримання бонусів, а задля недопущення більшого зла: втрат людських життів та обрізання перспектив майбутнього”, — зазначив Арестович. 

За його словами, гарячу фазу війни може бути зупинено, але не сам конфлікт. Він може тривати ще довгі роки — поки питання про причини не буде поставлене серйозно обома сторонами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Арестович вразив зверненням до росіян напередодні 9 травня.



Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8067
