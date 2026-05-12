Арестович шокировал новым прогнозом: назвал главную причину продолжения войны в Украине

В России заявили о фактическом прекращении мирных переговоров по завершению войны в Украине. В Кремле неоднократно напоминали о главном условии – выводе ВСУ из Донбасса. Украинская сторона даже не рассматривает это условие и просит западных лидеров усилить давление на РФ.

Алексей Арестович.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович ошеломил новым прогнозом – отметил, что война надолго. По его словам, ключ к миру – Донбасс. И, отметил он, стороны не намерены отдавать его друг другу.

"Неоднократно в течение года звучали заявления Зеленского о том, что Украина не выйдет с территории Донецкой области, а от Путина — что война не будет остановлена, пока ВСУ не выйдут за административные границы области", — отметил Арестович.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский соглашается на остановку войны по линии разграничения. Это можно представить как победу в войне – не потеряли государственность, не пошли на уступки агрессору. К тому же, по словам бывшего советника, давить на Зеленского сложно.

Путину при этом нечего предложить своим гражданам как победу без Донецкой области. Однако эта задача сложная и без мобилизации, вряд ли обойдется. При этом будет еще больше проседать экономика и общественная поддержка войны.

"Для России эта война крайне неудачная. Приобретение не компенсируют затраты. Для Украины эта война – катастрофа: демографическая, экономическая, инфраструктурная и не только. И войну нужно заканчивать не после получения бонусов, а для недопущения большего зла: потерь человеческих жизней и обрезание перспектив будущего", — отметил Арестович.

По его словам, горячая фаза войны может быть остановлена, но не сам конфликт. Он может длиться еще долгие годы – пока вопрос о причинах не будет поставлен серьезно обеими сторонами.

